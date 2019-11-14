ASELSAN yönetiminden 44. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaret

Türk savunma sanayisinin en büyük kuruluşu ASELSAN yönetimi, 44'üncü kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yöneticiler ve çalışan temsilcileri ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Görgün ve beraberindeki heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Görgün, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, ASELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde gururla yüksek huzurlarınızdayız. Kurulduğu günden bugüne ASELSAN, teknolojide ulaştığı derinlikle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki gücüyle, tasarım ve üretim yetkinliklerini geliştirmesiyle, küresel pazardaki yerini yukarıya doğru taşımaya devam etmektedir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması arzusuyla çalışmalarında emin adımlarla ilerlemektedir. Yüce Türk milletimizin ve ordumuzun ASELSAN'ı olmak için faaliyet gösterdiğimiz alanlarda teknolojilerimizi geliştirerek, yenilikçi, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek sistem ve ürünlerle rekabet gücümüzü artırarak yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesindeki öncülüğümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu teknoloji yolculuğunda ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' özdeyişiniz ana ilkemiz olmuştur. Ruhunuz şad olsun.”

Türkiye'nin teknoloji üssü

1975 yılında sadece dört mühendis ile kurulan ASELSAN, kuruluşunun 44'üncü yılında altı Ar-Ge merkezinde çalışan 4 binin üzerinde araştırma personeli ile teknolojiyi yönlendiren bir konuma geldi. Ürettiği yerli ve milli teknoloji ile Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere kurumların ihtiyaç duyduğu elektronik sistemleri geliştiren ASELSAN, 64 ülkeye de ihracat gerçekleştirdi. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesine 2006'da giren ASELSAN, bu yıl yayınlanan listede grafiğini yükselterek 1,8 milyar dolara yaklaşan cirosuyla 52'nci sıraya yerleşti. 2019 yılında yüzde 70'i mühendis olmak üzere yaklaşık bin 200 yeni çalışan ASELSAN ailesine katıldı. Toplam çalışan sayısı 7 bin 500'ü aşan ASELSAN, yapılan anketlere göre 2019 yılında da mühendislik/bilgi teknolojileri kulvarında katılımcıların çalışmayı en çok tercih ettiği şirketler listesinde birinci sırada yer aldı. 2,1 milyar TL'nin üzerinde Ar-Ge harcamasıyla Türkiye'de Ar-Ge'ye en fazla kaynak ayıran şirket olan ASELSAN, aynı zamanda Türkiye'de en fazla kadın Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket konumunda bulunuyor.