Asfaltta yeni hedef

Pandemi sürecine rağmen çalışmalarını aksatmayan Çankaya Belediyesi, program dahilinde sokakları asfaltlıyor.

İlçede yer alan 123 mahallede asfalt çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi 1 milyon insanın yaşadığı Ankara'nın merkezi Çankaya'da vatandaşlara hizmet götürmek için var gücüyle çalışıyor.

Yakupabdal Mahallesinde kendi mülkiyetinde yer alan asfalt üretim merkezinde kendi işçisi ile ürettiği asfaltı ilçenin sokaklarında kullanan Çankaya Belediyesi, Dikmen ve Cebeci bölgelerinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl ilçenin her noktasında kullandığı 70 bin ton asfaltla hedeflerini aşan Çankaya Belediyesi Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmamak için kolları sıvadı. Belediye bu sezon Çankaya sokaklarına toplamda 145 bin 500 ton asfalt serecek.

Çankayalılar her şeyin en iyisine layık

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Çankaya'nın çehresini değiştirecek yatırımlara imza atan ve halkın tercihi ile rekor oyla başkanlıkta ikinci dönemini yaşayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi sürecini bahane etmeyerek hizmetlerimize devam ettik. Çankayalının her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla ilçemizin çehresini değiştirdik ve değiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.