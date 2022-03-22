Aşık Veysel vefatının 49. yılında türkülerle anıldı

yılında türkülerle Ankara'da anıldı.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılında Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve 21. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Şevket Bülend Yahnici'nin yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve ilgililer katıldı. Başkan Altınok ve protokol, programdan önce Aşık Veysel'in hayatını anlatan fotoğraf sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Aşık Veysel'in çocuk yaşta ama olmasına rağmen bir mücadele timsali olduğunu belirterek, “Ama bir de gönül gözü oluyor, yürek sesi. Bakarsın görüyorsun ama göremezsin ama bakarsın ama olursun bütün dünyayı görürsün, bütün alemi seyredersin alemde seni seyreder varsa. Dolayısıyla yüreklerden dökülen sözler dillere, dillerden tezeneye, tezeneden yüreklere, yüreklerden bir tarihe serpilen sözlerdir Aşık Veysel'in sözleri” diye konuştu.

Programın devamında Türk Halk Müziği sanatçılarından Ali Baştuğ, Kubilay Dökmetaş, Emine Koç ve Nurullah Akçayır, verdikleri konserde ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türkülerini söyleyerek kendisini yad etti.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, türküleri seslendiren sanatçılara plaket takdim etti.