Âşıklar Keçiören'de atıştı

Keçiören Belediyesi tarafından âşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenen "Âşık Atışması" renkli görüntüler oluşturdu.

Keçiören Belediyesi tarafından âşıklık geleneğinin yaşatılması için düzenlenen “Âşık Atışması” programı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katılımıyla gerçekleştirildi. İlçedeki Atapark semt pazarında düzenlenen Âşık Atışması'nda vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Altınok, “İki yıl pandemiden dolayı kapalı kaldık. Sokaklarımıza bir çıkıp gönül pasını silelim dedik. Âşıklık bizim geleneksel kültürümüzdür. Dilden dile, elden ele, gönülden gönüle, telden tele sözden söze milletimizin yaşadıkları âşıklar sayesinde bugüne gelmiştir. Eskiden telefon yoktu, ses kaydı yoktu. Değerlerimizi âşıklarımız Oğuzlardan bu yana getirmiştir. Acı, sevinç ve neşelerimiz âşıklarımızın sözleri ve kelamıyla geleceğe taşınmıştır. Hislerimizi sazlarıyla sözleriyle yaşatan âşıklarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Altınok, etkinliğin düzenlendiği Atapark Mahallesi'ne birçok hizmet yaptıklarını da aktararak, “Atapark'ımız, Paris'ten ve Londra'dan temiz. Mahallemizin yüzde doksan dokuzunun asfaltını yaptık. Asfalt en pahalı hizmettir. Yeni parklar yaptık, mevcutları yeniledik. Sağlık ocağımızın da ihalesini yaptık. Kültür merkezimizi de yapacağız. Bir taraftan da spor tesislerimizi yapıyoruz. Altınok, gündüz geziyor, gece geziyor. Altınok, yurtdışında değil, mükellef sofralarda değil hep sizin aranızda. Makamlar yeme içme makamı değil. Hz. Ömer'in makamı. Seçimde hatırlayan sonra unutanlardan değiliz. Lafta değil icraatta bizim hizmetlerimiz. Dolayısıyla hizmetkârınız olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Âşık Kul Nuri, Âşık Muhlis Denizer, Âşık Zeki Erdali, Âşık İsmail Aladağlı, Âşık Ziyaettin Dumanlı ve Âşık Oğuzhan Lal'ın sahne aldığı atışmada vatandaşlar keyifli bir müzik ziyafeti yaşadı.