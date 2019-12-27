‘Asım'ın Nesli' İstiklal şairini unutmadı

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83'üncü yılında İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Altındağ Belediyesi, Mehmet Akif Araştırma Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Özel Çağrı Okulları tarafından Taceddin Dergahı'nda düzenlenen

programla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlamının önemine değindi. Balcı, “Ebediyete intihalinin 83'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı Altındağ sınırları içerisinde yazdı. İstiklal Marşımız, Altındağ sınırları içerisinde bulunan 1'inci Mecliste kabul edildi. Onun için İstiklal Marşımızı anmak, hatırlamak Altındağlıların vazifesi. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan ise, Mehmet Akif'in 1930'lu yıllarda Mısır'da bir fotoğrafın arkasına yazdığı yazıyı hatırlatarak, Mehmet Akif'in sessiz bir yaşam sürdüğünü fakat büyük işler yaptığını söyledi. Doğan, “Tevazu insanları büyütür. Mehmet Akif, yaptığı büyük işler için hiç kimseden mükafat beklemedi. Bir vazife, ahlak adamı olarak bunları yaptı. Ömrünün tamamını bu vasıflara sahip şahsiyet olarak tamamladı. Mehmet Akif vefat ettiğinde unutturulmuş bir şahsiyetti. 27 Aralık'ta vefat etti. 28 Aralık'ta cenazesi eğer Beyazıt Camii avlusunda üniversite öğrencileri tarafından fark edilmeseydi sessizce uğurlanacaktı. 28 Aralık günü Ankara'dan gelen talimata rağmen Akif'in cenazesine sahip çıktılar ve o büyük adamı şanına layık olduğu şekilde uğurladılar. Büyük törenleri devlet yapıyor biliyorsunuz. Ama cenaze töreninde büyük törenleri Asım'ın nesli yaptı ve Mehmet Akif'i öyle uğurladı” şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Akif'in Türk gençliğine anlatılması ve benimsetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairidir ama Akif sadece İstiklal Marşı'yla sınırlandırılacak bir isim değildir. Akif'ten alacağımız birçok ders vardır. Milli Mücadele'de ortaya koyduğu rolü biliyoruz. Mehmet Akif aynı zamanda bu coğrafyanın, bu ümmetin sorunlarını bilen düşünürdür aynı zamanda. Bu anlamda Akif'i biz gençlerimize ve gelecek nesillerimize sunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Özel Çağrı Okulları öğrencilerinden oluşan koro, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı seslendirdi.