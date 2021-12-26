Asırlık miraslar Mamak'ta hayat bulmaya devam ediyor

Açılış törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Göreve geldikleri günden beri tüm mesai arkadaşlarıyla beraber gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Verdiğimiz sözleri tutmanın gayretiyle çalışıyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz demiş ozanımız bizlerde yorulmuyoruz ve her zaman diyoruz ki, ‘Söz Verdik Yaptık' güzel Mamak'ımızı daha da güzel hale getirmek için mücadele veriyoruz” dedi.

“Mamak'ı kütüphanelerle donattık”

İlçeye 16 tane uyanık kütüphane ve 3 tane bebek kütüphanesini kazandırdıklarını ifade eden Başkan Köse, “Kütüphanelerimiz dijital sistemlerle donatılmış durumda. Kütüphaneye gelmeden kütüphanenin doluluk oranına bakılabiliyor, rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla akıllı şehirler çerçevesinde kütüphane uygulamalarımızı yapıyoruz. Gençlerimiz derslerine çalışırken çay, simit, poğaça da bizden diyoruz. Bu ikramlarla beraber kütüphanemizin konforunu artırıyoruz. Günümüzde modern şehir kavramına böyle mekanlar kazandırarak şehrin anlamını biraz daha özel hale getiriyoruz. Mamak'ın her tarafını uyanık kütüphanelerle, kitaplarla donatıyoruz” dedi.