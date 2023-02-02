Asker gecesi için ses sistemlerini kiraladılar, ortadan kayboldular

Ankara'nın Sincan ilçesinde asker gecesinde kullanmak istediklerini söyleyerek, ses sistemlerini kiralayan 3 kişi kiraladıkları sistem ile ortadan kayboldu. Ses sistemleri ile ortadan kayboldukları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı, 1'inin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesindeki Çimşit mahallesinde akşam saat 18.55 sıralarında meydana geldi. Aralarında B. O.'nun bulunduğu 3 şahıs, Naim Yücel' in sahibi olduğu müzik marketine geldi. Şahıslar, asker gecesi yapacaklarını söyleyerek ses sistemi kiralamak istediler. Bunu üzerine, ses sistemlerinin 2 bin 500 lira peşin ödemesini yapan şahıslar, ses sistemlerini kiraladı. Ses sistemlerini kiralayan şahıslar, cihazları minibüse yerleştirdikten sonra, Müzik Marketinin sahibi Yücel'in arkadaşı E. K. ile düğün salonuna doğru yol çıktılar. Yol üstünde bir lokantanın önünde duran şahıslar, E. K.'ya limiti olmayan bir kart vererek kayıplara karıştı. 2'i şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, 1 şahıs ile birlikte piyasa değeri 300-400 bin lira olan ses sistemleri ortadan kayboldu.

Asker gecesi olduğunu söyleyen şahıslar tarafından ses sistemleri kiralandıktan sonra geri getirilmeyen Müzik Marketi sahibi Naim Yücel, “Bizden cihaz kiralamak istedi arkadaşlar. Sonrasında 2-3 kişi olarak geldiler. Biz de tamam dedik sözleşmelerimizi yaptık. Birkaç kişinin ismini de verdiler. Ondan sonra, cihazları verdik. Yanında da bir arkadaşımızı gönderdik. Sonrasında arkadaşımızı yemek ye diyerek, onu lokantada indirip bir tane lokantaya gönderiyorlar. Kendi ceplerinden de bir kart veriyorlar. Kartta tarihi geçmiş limit olmayan bir kart. Ondan sonra ben gittim arkadaşımı aldım. Düğün yerine baktık orada da yoklardı. Yani, sonuç olarak cihazlarımız gitti. Meblağ da yüksek, değerli cihazlardı. Piyasa değeri 300-400 bin arasında değişiyor" dedi.

"Bu soğukta ne asker gecesi"

Ses sistemlerini çalan şahısların 2 bin 500 lira peşin ödemesini yaptıklarını aktaran Müzik Marketi sahibi Naim Yücel, "Şahısların 2 tanesi yakalandı. 1 tanesi dışarıda. Polislerimiz sağ olsunlar, güzel özveri gösterdiler. Yalnız daha ses sistemlerimiz bulunamadı. Muhtemelen o kayıp olan bir kişide olduğunu düşünüyoruz. Asker gecesi sebebiyle ses sistemlerini aldılar. Hatta dedim ki, bu soğukta ne asker gecesi, alanımız kapalı dediler. Aldılar cihazlarımızı ve götürdüler" diye konuştu.