Askeri helikopter beyin kanaması geçiren vatandaş için seferber oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Beytüşşebap'ta hastanede tedavi görürken beyin kanaması geçiren vatandaşın askeri helikopterle Şırnak'taki bir hastaneye tahliyesinin sağlandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap'ta hastanede tedavi görürken beyin kanaması geçiren vatandaşımızın Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir askeri helikopter ile Şırnak'taki bir hastaneye tahliyesi sağlanmıştır" denildi.