İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Askeri helikopter beyin kanaması geçiren vatandaş için seferber oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Beytüşşebap’ta hastanede tedavi görürken beyin kanaması geçiren vatandaşın askeri helikopterle Şırnak’taki bir hastaneye tahliyesinin sağlandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Beytüşşebap'ta hastanede tedavi görürken beyin kanaması geçiren vatandaşın askeri helikopterle Şırnak'taki bir hastaneye tahliyesinin sağlandığını açıkladı.


TSK'dan yapılan açıklamada, "Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap'ta hastanede tedavi görürken beyin kanaması geçiren vatandaşımızın Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir askeri helikopter ile Şırnak'taki bir hastaneye tahliyesi sağlanmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.