İhlas Haber Ajansı

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Askeri helikopterler Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter ile Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter ile Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir” denildi.

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