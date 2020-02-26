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Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı’ya ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara'dan Van ve Ağrı'ya ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.

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