ASKİ, bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları konusunda uyardı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurban atıkları ve su tasarrufu konusunda uyardı. Bayramda kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere değil, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları için de çağrıda bulundu.

Ankara'nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarının, atılan kurban atıkları ile çöpler nedeniyle zaman zaman işleyemez hale geldiğine vurgulayan Öztürk, “Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor” dedi.

Tıkanan hatların maddi kayıplara neden olduğunu, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

“ASKİ olarak kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimizle Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz.”