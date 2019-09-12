ASKİ güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Güreşçileri, Kazakistan'ın Başkenti Nur-Sultan şehrinde 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayarak Milli Takım ile Kazakistan'a hareket etti.

Dünya şampiyonluğu parolasıyla Kazakistan'a giden Milli Takım'da, 7'si serbest ve 4'ü grekoromen stilde toplam 11 ASKİ Sporlu güreşçi yer alacak.

Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak

Şampiyonaya aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle antrenman yaparak hazırlanan ASKİ sporcusu Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu olmak için ter dökecek. Ay-yıldızlı mayoyu giyecek olan ASKİ sporcusu diğer güreşçiler serbest stilde; 57 kg'de Süleyman Atlı, 65 kg'de Selahattin Kılıçsallayan, 70 kg'de Haydar Yavuz, 74 kg'de Soner Demirtaş, 92 kg'de Süleyman Karadeniz, 97 kg'de İbrahim Çiftçi ve 125 kg'de Taha Akgül olurken, grekoromen stilde; 55 kg'de Şerif Kılıç, 63 kg'de Rahman Bilici, 82 kg'de Emrah Kuş mücadele edecek.