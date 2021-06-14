ASKİ İmrahor Vadisi'nde açıktan akan kanalizasyon hattını yeniliyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, İmrahor Vadisi'nde açıktan akan bin 500 metrelik atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hattını yenilemek için çalışma başlattı.

Yıpranan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen açıktan akan hatları tek tek tespit ederek yenilemek üzere harekete geçen ASKİ, İmrahor Vadisi'nde de açıktan akan hatları yenilemeye başladı. Çankaya ilçesi ilkbahar Mahallesi'nde artan konutlaşma sonrası bölgedeki çalışmalarını hızlandıran ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi'nde açıktan akan 750 metre kanalizasyon ve 750 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam bin 500 metrelik hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 2004 yılında yapılan atık su ve yağmur suyu hatlarının özellikle 2010 yılında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü belirten ASKİ yetkilileri, “Gerek bu bölgede yaşanan aşırı yapılaşma gerekse arazinin engebeli topoğrafik yapısı, dik yamaç olması gibi nedenlerle burada bazı sorunlar yaşanıyordu. Yıllar içinde gelişen kontrolsüz inşaat ve yaşanan yoğun yağışlar, söz konusu hatların bozularak işletilemez hale gelmesine neden olmuş. Bu nedenle hatların yenilenmesi gerekiyordu. Biz de ASKİ olarak çalışmalarımıza başladık ve önümüzdeki günlerde bölgedeki alt yapı sorununu halletmiş olacağız” dedi.