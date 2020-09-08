ASKİ indirimleri nefes aldırıyor

ASKİ'nin indirim uygulamasından 62 bin 557 Başkentli yararlanıyor.

Toplam abone sayısı 2 milyon 401 bin 150 olan ASKİ Genel Müdürlüğü gaziler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine bir süredir su faturalarında yüzde 50 indirim uyguluyor.

ASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Başkent Ankara'da gazi ve şehit yakını indiriminden yararlanan abone sayısı 4 bin 680, engelli indiriminden yararlanan abone sayısı da 56 bin 868 kişi olarak açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde öğrenci evlerine yüzde 50 su indirimi vaadini göreve gelir gelmez yerine getirmesiyle, ailesi ile birlikte ikamet etmeyen ve su aboneliği kendi üzerine olan üniversite öğrencileri fatura zamanı rahat bir nefes alıyor. Öğrenci evlerinde su ve atık su tarifesinin yüzde 50 indirimli olacağına yönelik kararın resmileştiği 15 Haziran 2019 tarihinden bu yana bin 9 öğrenci su indiriminden yararlandı. Böylece ASKİ'nin indirim uygulamasından şu ana kadar 62 bin 557 Başkentli yararlanmış oldu.

İndirimden yararlanmak için neler gerekiyor?

İndirimden yararlanabilmek için öğrenciler, “Abone olacağı yerde ikamet ettiklerini gösteren belge, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir yerde çalışmadığına ilişkin belge, ve örgün eğitim verilen yüksekokulda (normal eğitim ile sınırlı olmak kaydıyla) eğitim gördüğüne ilişkin belge “ ile ASKİ'ye başvurmaları gerekiyor.

Gazi ve şehit yakınlarının da uygulamadan yararlanabilmeleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK'dan alacakları “Gazi Serbest Kartı“ ve “Şehit Yakını Serbest Kartı“nın fotokopisi isteniyor. Engelli vatandaşlar ise Sağlık Kurulu raporuna göre en az yüzde 40 engellerinin bulunması durumunda engelli indiriminden yararlanabiliyor.