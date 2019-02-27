ASKİ Spor Bayan Taekwondo takımı hedef büyüttü

Sporcularının ve teknik kadrosunun tamamının bayanlardan oluştuğu ASKİ Spor Taekwondo Takımı, yoğun bir antrenman sürecine girdi. ASKİ Spor Bayan Taekwondo Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Dünya, Avrupa Şampiyonu ve Olimpiyat üçüncüsü eski Milli Taekwondocu Hamide Bıçkın Çetiner, bayanlardan oluşan bir takım kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye'de şu an teknik direktörü ve antrenörü dahil olmak üzere sadece bayanlardan oluşan tek taekwondo bayan takımı ASKİ Spor Kulübü. Çok ciddi ve hızlı bir yükseliş grafiğimiz var. ASKİ Spor Kulübü yöneticilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bayanlardan oluşan bu takımı, ciddi bir şekilde desteklemeleri, bizim için onur verici. Büyük destek vererek kapıları bize açmalarından da çok büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Çetiner: "Olimpiyat şampiyonu çıkarmak istiyoruz"

Dünya Şampiyonası'na gidecek olan ASKİ Sporlu Zeliha Ağris ve Rukiye Yıldırım'ın Milli Takım kampında olduğunu belirten Çetiner, “Buradaki sporcularımızla da hızlı bir şekilde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımız son sürat devam ediyor. Hedeflerimiz büyük. Olimpiyat şampiyonu çıkarmak istiyoruz. Kulübümden bir bayan olimpiyat şampiyonu çıkmasını çok arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

Rekorlara imza atıyorlar

Takımın 16 yaşındaki sporcularından Esmanur Ersoy ve Ayşe Şule Başkır'ın tek hedefleri 2024 olimpiyatlarına katılmak. İki sporcu da 2024'te olimpiyatlarında Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Taekwondonun Poomsae branşında çalışan ve birçok Türkiye Şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki Elif Aybüke Yılmaz da poomsaeyi daha estetik ve ritmik bulduğu için seçtiğini söyledi. 2008 yılından beri Milli Takım'da olan, iki Dünya Şampiyonluğu, üç Avrupa Şampiyonluğu bulunan Yılmaz, “Bu sene yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Plaj Şampiyonası ile 2020'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda kulübümüz adına tekrar şampiyonluk ve en değerli sporcu ödülleri için mücadele edeceğiz” dedi.

Yılmaz: "Kulübümüze madalyalar getirmek istiyoruz"

17 yıldan beri taekwondo yaptığını belirten Büşra Deniz Yılmaz ise, “Amcam ve babam poomsae branşıyla ilgiliydiler. Taekwondoya ilk başladığım zamanlarda bunda daha yetenekli olduğunu fark ettim” dedi. Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirten Deniz Yılmaz, “20 kez Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. 2017 yılı Avrupa Şampiyonluğum var. Seneye Dünya Şampiyonası var. Hedefe kitlendim. İnşallah bu çalışmalar ve emeklerimiz boşa gitmez. İlerlemeyi düşünüyoruz, kulübümüze madalyalar getirmeyi, başarılı, vatanımıza milletimize hayırlı sporcular olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.