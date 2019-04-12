ASKİ Spor Kulübü güreşçileri yeni başarılara imza atıyor

Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp desteğimizi sürdüreceğiz'' dedi.

ASKİ Spor Kulübü güreşçileri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanırken, topladığı 156 puanla takım halinde ikinci oldu. Şampiyonada Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu güreşçiler, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir rekora da imza attı. Yurda dönen şampiyon güreşçileri ilk kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Başkan Yavaş, makamında ağırladığı ASKİ Sporlu güreşçileri ve yöneticileri tek tek tebrik etti. ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu, Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç'in de yer aldığı ziyarette güreşçilerle kutlama pastası da kesen Başkan Yavaş, ''Hepinizi tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabarttınız. Bizim sizin üzerinizde henüz bir emeğimiz yok. Hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp desteğimizi sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

''Ankara'da en az 1,5 milyon kişiye 7'den 70'e spor yaptırmak amacındayız''

Spora olan ilginin ve sevginin çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğinin altını çizen Yavaş, ''Biz Ankara'da en az 1,5 milyon kişiye 7'den 70'e spor yaptırmak amacındayız. İnsanlar her yerde spor yapabilmeli. Onun için spor yapabilecek yerleri çoğaltmak gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Finalde Taha Akgül, 125 kiloda Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu. 70 kiloda Mustafa Kaya ve 57 kiloda Süleyman Atlı altın madalya kazanırken, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya ile Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. ASKİ Spor Kulübü güreşçileri üç ayrı sıklette altın madalya kazanırken, İbrahim Bölükbaşı da Avrupa beşincisi oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektiren ASKİ Sporlu güreşçiler, Romanya dönüşü Ankara Esenboğa Havaalanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Sporcuların kazandığı başarılara dair duygularını dile getiren ASKİ Spor Güreş Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, ''Güreşçilerimiz bir tarih yazdı. İstiklal Marşımızı okutmak, bütün dünyaya dinletmek, bu başarıları sporcularımızla beraber tüm Türkiye halkına hediye etmek ve altın madalyaları özellikle Ankara'ya getirmek bizim için çok önemliydi. 2020 için yine iddialı konuşuyorum. Taha Akgül bizim tek Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz ama Allah nasip ederse biz bunu 3'lere, 4'lere çıkartacağız. Yine İstiklal Marşımızı okutacağız ve altın madalyayı hem ülkemize hem de Büyükşehir Belediyemize getirip hediye edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

Serbest güreş alanında 7. Kez Avrupa şampiyonluğu elde ederek bir rekora imza atan Taha Akgül ise, ''Tarihi bir şampiyonaydı. Özellikle 10 sıklette 7 madalya çok büyük bir başarı. Final müsabakasında son Dünya Şampiyonu rakibimi 7-0 güzel bir skorla yenmem de ekstra bir özgüven ve motivasyon oldu. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim başarımızdaki en büyük temel neden sürekli ve disiplinli bir şekilde çalışmamız. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız'' dedi.

ASKİ Sporlu Avrupa Şampiyonu Mustafa Kaya da, takım halinde çok başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini ve tarihi bir rekorla Türkiye'ye döndüklerini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.