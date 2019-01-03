ASKİ Spor tam gaz

Serbest Güreş Süper Ligi Şampiyonluğu sonrasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Serbest stilde 9. lig şampiyonluğu ile Türkiye'de en fazla şampiyon olan takım olduklarının altını çizen ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, "Dünyanın en iyi güreşçileri, Türkiye'nin en iyi antrenörleri bizde. Türk sporunun lokomotifi güreş, Türk güreşinin lokomotifi de ASKİ Spor'dur. Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek altın madalya var. O da güreşte bizim kaptanımız Taha Akgül tarafından kazanıldı. ASKİ Spor'da serbest güreş ve grekoromende 10 sıklet var. 10 sıkletin 6 tanesi ASKİ Spor'da. Milli takımın her 2 branşta da yüzde 60'ını biz oluşturuyoruz” diye konuştu.

Genç: "Ankara'mıza bir kupa daha getireceğiz"

Haftanın 6 günü ve 4 saat süren tüm antrenmanları takip ettiğini belirten Genç, şampiyon takıma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yolladığı baklavayı da ikram etti. Antrenman öncesinde ASKİ Sporlu güreşçilere başarılar dileyen Genç, "Bu tatlıyı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna son şampiyonluğunuzdan dolayı ve Türkiye Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletmek için gönderdi. Kendisine verdiği destek dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'na gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah nasip ederse, orada da takım halinde Türkiye şampiyonu olup Ankara'mıza bir kupa daha getireceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonaları Ocak ayı içinde düzenlenecek. Grekoromen Güreş Şampiyonası 4-7 Ocak 2019 tarihlerinde Bursa'da, Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası ise 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Çorum'da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası'nda, Taha Akgül, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Serdar Böke, Emrah Kuş ve Rahman Bilici gibi uluslararası derecesi olan ASKİ Sporlu güreşçiler de yarışacak.