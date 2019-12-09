ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler örnek oluyor

Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan Milli Güreşçiler, başarı hikayelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye; ASKİ'li güreşçilerin yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Emre Özmen, ASKİ Spor Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ASKİ Spor Kulübü'nün Türkiye'yi gururlandıran başarılara imza attığını belirten ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Emre Özmen, “ASKİ Spor Kulübümüzde nice şampiyonlarımız var. Özellikle güreş alanında çok büyük derecelere sahip olan ASKİ Spor Kulübü, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, güreşin de lokomotifidir. Lokomotifin vagonların birisi Rıza Kayaalp diğeri Taha Akgül'dür ve onları yetiştiren değerli hocamız Abdullah Çakmar'dır” dedi.

"Şampiyon olmak için çok çalışmak gerekiyor"

Söyleşide 4 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar.

İyi bir sporcu olmak için gereken en önemli şartın çok çalışmak ve sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu vurgulayan Taha Akgül, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Gençler sevdikleri sporun peşine gitmeliler ancak böyle başarılı olurlar. Belediye'den de destek alabilirler. Belediye'nin tüm branşlarda faaliyet gösteren spor dalları var. Bizler de güreşçi olmak isteyenlere her zaman destek oluruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatlarında, Ankara adına ses getirmek olacak inşallah.”

Rıza Kayaalp ise başarılı olmanın ön koşulunun yeteneğe göre hedef belirlemek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Gideceğin yolu, hedefini belirlersen başarılı olma ihtimalin o kadar yükseliyor. Ben böyle bir hedefle buralara geldim. 6 yaşımda kendime hedef koymuştum, güreşçi olmak istedim ve oldum. Bu yüzden özellikle ailelerin desteğiyle hedef belirlenmesi çok önemli. Ailelerin çocuklarının arkalarında durarak destek olmaları çok önemli. Çocukların, gençlerin neye yeteneği varsa oraya yönlendirilmeleri başarılı olmalarında öncü diye düşünüyorum.”

Söyleşide şampiyon güreşçileri dikkatle dinleyen öğrencilerden Arda Baran Aydoğan, “Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in okulumuza geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ben de antrenörlük yapıyorum ve aktif spor hayatında olduğum için çok gurur verici bir an bizim için. Onların başarı ve şampiyonluk hikayelerini dinlemek hem bana hem de hedefi olan birçok öğrenciye motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Öğrencilerden Hazal Nur Kalal ise “Gurur duyduğumuz şampiyon güreşçileri yakından görmekten çok mutlu oldum. Ben de güreşle uğraşıyorum. 2 hafta sonra maçım var hazır hissediyordum ama onları dinleyince daha çok motive oldum” ifadelerini kullandı.