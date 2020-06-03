ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

Alınan kararlar kapsamında; Nisan ayında öğrenci evleri ve iş yerlerinde geçici olarak faturalandırma yapılmaması, konutlarda ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarında su tüketiminin, abonelerin Şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında faturalandırılması sağlandı.

Borcundan dolayı su sayaçları sökülen abonelerin sayaçlarını yeniden takan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu süreçte abonelerin susuz kalmamalarına özen gösterdi. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme dönemine uyum sağlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, önceki faturalara ilişkin mahsuplaşma dahil faturalandırma ve sayaç okuma işlemlerinde yeniden düzenleme yaptı.

30 Haziran'a kadar faturalara gecikme faizi uygulanmayacak

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerinin hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilerek sürdürüleceğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“17 Mart 2020 tarihli karar doğrultusunda durdurulan mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri, ‘yeni normal' olarak tanımlanan sürece uygun şekilde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılmıştır. Sayaç okuma personelimiz tarafından sosyal mesafenin korunması ve fiziksel temasın engellemesi amacıyla gerekli özen ve hassasiyet azami seviyede gösterilecektir. Yapılacak sayaç okuma işlemlerinde, salgın süresince geçici mahiyette gerçekleştirilen mart, nisan, mayıs dönemlerine ait faturalarda gösterilen tüketim miktarları mahsup edilerek gerçek kullanımı gösteren faturalar düzenlenecektir. 30 Haziran 2020 tarihine kadar faturalara gecikme faizi uygulamamaya devam edilecektir.“

“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasıyla su borçları ödendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal yardım alan ve ihtiyaç sahibi aileler dahil olmak üzere bu süreçte su borcunu ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin Kampanyası” sayesinde, 72 bin 604 hanenin tamamının su borcu hayırseverler tarafından ödendi.

“Su Ver” adıyla kampanyaya katılan ve su borcunu ödeyen tüm hayırseverlere sosyal medya hesapları üzerinden seslenen Başkan Yavaş, “Yoldaşı hızır olan kardeşlerim. Sosyal destek alan 72 bin 604 haneye su yükleyip, 147 bin 322 adet su faturası borcunu kapattınız. Alan eli görmeden iyilik eden veren el oldunuz. Bayram arifesinde yüz güldürdünüz. Su gibi aziz olun aziz kalın” sözleriyle teşekkür etti.

Sadece icra borcundan dolayı su borcu bulunan ve bugüne kadar bir kısmı ödenen vatandaşlara destek olmak amacıyla www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden başlatılan kampanya ise devam ediyor.