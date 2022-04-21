ASKİ, Turgut Özal Mahallesi'nin içme suyu basınç sorununu çözdü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bazı site ve kooperatiflerde yaşanan içme suyu basınç problemini yaptığı çalışmalarla çözdü.

Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Yenimahalle Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü'ne gelen şikâyetler üzerine yaşanan basınç sorununun giderilmesi için harekete geçti. Mesutevler Sitesi, Dalgıç Sitesi, Hak Yapı Kooperatifi, Öz Barem Sitesi, Yeşil Zümrüt Sitesi, Önder Ata ve Metropol sitelerinin uzun zamandır devam eden basınç problemi, yapılan iyileştirme çalışmaları ile çözüme kavuşturuldu. Yaşanan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla mahallede fiziki kaçak su tarama çalışması da yapan 12 kişilik ekip, su kaçağı noktalarını tespit ederek su tasarrufu sağladı.

Turgut Özal Mahallesi sakinleri, Ankara'nın ikinci büyük mahallesinde yıllardır devam eden su basıncı sorununu çözen ASKİ'ye teşekkür ettiler. Turgut Özal Mahalle Muhtarı Suna Sezer, 80 bin nüfusa sahip olduklarını belirterek, "Mahallenin bu kadar çok büyümesi, sitelerin artması sebebiyle özellikle su sıkıntısı yaşar olduk. Son birkaç aydır yapılan çalışmalar sonucunda gerçekten de bu sorunlarımız giderilmeye başlandı. Yani minimum noktaya geldi. Ama yine de içme suyu boruları değişecek tabii, çünkü nüfus gitgide arttığı için gelen su yetmiyor" dedi.