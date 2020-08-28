ASKİ yılların altyapı sorunlarını tek tek çözüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını çözmek için 7/24 mesai harcıyor. Son olarak Yenimahalle ATA Mahallesi'nde son 3 yıldır yaşanan su sorununu çözüme kavuşturan ASKİ ekipleri, Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'nde su israfına neden olan arızaya da anında müdahale ederek su kaybı yaşanmasını önledi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı sorunlarına ve vatandaşların ihbarlarına anında müdahale ederek kent genelinde yaşanan mağduriyetleri gidermeye çalışıyor. ASKİ ekipleri son 3 yıldır basınç düşüklüğü nedeniyle Yenimahalle İlçesi Ata Mahallesi'nde yaşanan içme ve kullanma suyu problemini çözüme kavuştururken, Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'nde de su israfına neden olan arızaya hızla müdahale ederek su kaybının önüne geçti.

ASKİ ekipleri 7/24 sahada

Ata Mahallesi'nde yer alan ve 3 bin kişinin yaşadığı Şelale, Tekirdağ Park Evleri, Aydınkent, Mutlu, Güzel Aküzüm, Akonur, Dilara, Maviladin, Sermina Life ve Kainat Evleri Siteleri sakinleri, yıllardır yaşadıkları su sorunu dolayısıyla çamaşır yıkayamadıklarını ve bahçelerini sulayamadıklarını bildirdi.

Artan şikayetleri dikkate alan ASKİ ekipleri, mahalledeki birçok sitede tazyiksiz suyun üst katlara çıkmadığını tespit etti. Mahalledeki 12 sitede ikamet eden bin 400 aboneyi etkileyen su sorunu, ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin iki gün süren yoğun çalışmaları ile çözüldü. ASKİ, T55 depodan gelen 150'lik düktil hattan söz konusu 12 siteye bağlantı vererek, 1.6 bar olan su basıncını 4.6 bara yükselterek abonelere rahat bir nefes aldırdı.

ASKİ'ye teşekkür

Su deposu olmayan villaların ciddi bir sıkıntı yaşadığını belirten Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan, “ASKİ Yenimahalle Bölge Müdürümüz ve değerli ekibi bu sorunu çözdüler” ifadelerini kullanarak ASKİ'ye teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çalışkan ise, “Kirli çamaşırlarını yıkamak için Batıkent'teki ablasına götüren bir komşum var ancak şimdi rahatız” aktarımında bulundu.

İlk zamanlar su sorununun hafta sonları herkesin evde olduğu saatlerde yaşandığını, ancak daha sonra sorunun hafta içinde de devam ettiğini bildiren Gökhan Kubilay da şunları kaydetti:

“Sıkıntı mesai saatlerinde de devam edince sorunun hattan kaynaklı olduğunu anladık. Birkaç gün önce de güzel haberi aldık ve çok mutlu olduk. Bahçemizi daha rahat suluyoruz. Çamaşır makineleri çalışıyor. Özellikle ev hanımları rahat etti. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Su israfına yol açan arızaya jet hızında müdahale

Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e ulaşmasının ardından ASKİ ekipleri hızla arızaya müdahale etti.

Gölbaşı'nda ikamet eden Gülşen Sarıcı'nın ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e sosyal medyadan ulaşması üzerine harekete geçen ASKİ Gölbaşı Bölge ekipleri arızayı kısa sürede gidererek, su israfını önledi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Karşıyaka Mahallesi 730/1 Sokak'ta içme suyu borusundaki kaçağı fark eden Gülşen Sarıcı'nın yapmış olduğu ihbar için kendisine teşekkür etti.