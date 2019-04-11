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ASKİ'den abonelere teknolojik kolaylık

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, aboneleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.


Zamandan tasarruf sağlayan uygulamaları hayata geçiren ASKİ, iletişim araçlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde mobil uygulaması ile abonelerin işlemlerini hızlı şekilde yapmalarını sağlıyor. Aboneler, ASKİ Mobil uygulamasını akıllı telefon ve tabletlerine indirerek, fatura borç bilgileri başta olmak üzere birçok abonelik işlemini iş yerlerinden ya da evlerinden takip edebiliyor. ASKİ Mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indiren aboneler, ayrıca su kesintisi ve fatura bildirimleri gibi ASKİ ile ilgili duyurulardan anında haberdar oluyor. Aboneler arıza ihbar ve takibi, açma-kapama başvurusu, fatura sorgulama ve kredi kartı ile fatura ödemelerini de mobil uygulama sayesinde yapabiliyor.

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