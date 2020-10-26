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ASKİ'den altyapı onarım ve bakım çalışması

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başlayan yağış sezonu ile birlikte Başkent’te meydana gelecek olası sel ve taşkın baskınlarını engellemek için il genelindeki çalışmalara devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başlayan yağış sezonu ile birlikte Başkent'te meydana gelecek olası sel ve taşkın baskınlarını engellemek için il genelindeki çalışmalara devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında ızgara ve altyapı temizlikleri devam ederken yağmur suyu ve atık su hatlarının imalatına kadar birçok noktada eş zamanlı olarak altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Behçelievler'den Emek mahallesine, Üniversiteler Mahallesi'nden Çayyolu'na kadar birçok ilçe, mahalle ve semtte ASKİ'ye bağlı ekipler tarafından yenileme ve onarma çalışmaları devam ediyor.

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