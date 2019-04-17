ASKİ'den 'çöplerinizi ızgara ve kanallara atmayın' uyarısı

Kombine, tazyikli su, vidanjör ve su tankeri ile temizlenen hatlar, kanal görüntüleme robotu ile de kamera kaydına alınarak kontrol ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in temiz ve estetik görünümünün bozulmaması için ekipleriyle kentin dört bir yanındaki çalışmalarına devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması ve olası su taşkınlarının önlenmesi amacıyla yağmur suyu hatlarında ve ızgaralarda temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmaları özellikle yağışlı havalarda artıran ASKİ Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı ekipleri, son teknoloji araçlarıyla altyapı sistemlerinin temizliğini sağlıyor. Kombine, tazyikli su, vidanjör ve su tankeri ile temizlenen hatlar, kanal görüntüleme robotu ile de kamera kaydına alınarak kontrol ediliyor.

ASKİ'den 'çöp atmayın' uyarısı

Su birikintilerinin oluşmaması ve taşkınların önüne geçmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terfi merkezlerindeki sistemlerin daha verimli çalışması sağlanıyor. Altyapı yenileme çalışmalarıyla kent genelinde bulunan 41 alt geçitte yer alan ızgaraları tıkanma riskine karşı temizleyen ASKİ ekipleri, rutin temizlik dışında vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak yoğun bir mesai harcıyor. Başkent genelinde yağışla gelen atıkların temizliğini yapan ASKİ yetkilileri, vatandaşlara tıkanmalara sebebiyet vermemesi için çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarıda bulundu.