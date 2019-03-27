ASKİ'den Dünya Su Günü etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla Başkent'in farklı ilçelerinde öğrenim gören çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, su tasarrufunu konu alan “Yaşasın Medusa Kardeşliği” isimli tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledi. ASKİ Genel Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda ASKİ personelinden oluşan oyuncuların interaktif şekilde sahnelediği oyunda minikler hem eğlendi hem de su kullanımı konusunda dikkat etmeleri gerekenleri öğrendi. Çocukların ilgiyle izlediği tiyatro oyununda konuşan ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Yeryüzünde su ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar kirli ve az su bulunuyor. Bu yüzden sularımızı çok bilinçli ve tasarruflu kullanmamız gerekiyor” dedi.

Kınacı, çocuklara sağlık için bol su tüketmeleri tavsiyesinde de bulunarak, “Su olmadan hayat olmuyor. Siz çocuklara tavsiyem sağlıklı kalmak için günde en az 8 bardak su tüketin” dedi.