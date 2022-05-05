ASKİ'den Hürriyet Caddesi'nde su taşkınlarına son verecek çalışma

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in dört bir tarafında altyapı sorunlarını çözerek, su baskını görüntülerine son verecek projelere öncelik veriyor. Hürriyet Caddesi'nin Çetin Emeç Bulvarı'na bağlandığı kavşakta ve çevredeki evlerde uzun yıllardır yağışların ardından oluşan su taşkınlarını sonlandırmak amacıyla harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarına başladı. Mevcut altyapıyı iptal edip, toplamda 1 kilometreye yakın yeni yağmur suyu ve pis su hattı çalışması başlattıklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bu bölgede herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bölgede ayrıca içme suyu kaçağını da tespit ederek onardık” dedi.

Yoğun trafik akışını da etkileyen ve cadde üzerinde yayaların zor anlar yaşadığı görüntülere son verecek çalışma başlattıklarını açıklayan Öztürk, bölgede incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yağış sonrası kavşak ve çevresinin yağmur suyunu taşıyamaz duruma gelip normal kanalizasyon sisteminden pis suyun dışarı taştığını ve göllenmelerin yaşandığını ifade eden Öztürk, “Hatların yağışları taşıyamadığının en belirgin şekilde gözlemlendiği bir nokta burası. Biz de sorunu köklü çözmek adına eski hatları iptal edip tamamen yeni hatlar çekerek, ciddi şekilde rahatlattık burayı. Bu saatten sonra gerek yağmur suyu, gerek kanalizasyon yığılmaları anlamında bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum” dedi.

“Çok ciddi bir içme suyu kaçağını tespit ederek onardık”

Bölgede ASKİ ekipleri tarafından hızla yapımı devam eden çalışma sırasında önemli bir su kaçağı tespit ettiklerini de belirten Öztürk, “Saniyede 10 litreye varan bir kaçaktı bu. Dolayısıyla kayıp kaçak anlamında da ciddi bir iş başardığımızı düşünüyorum. Burada çapları 400 ile 1400 mm arasında değişen yeni hat döşemesi gerçekleştirdik. Harp Okulu içi deşarj bağlantıları, Çetin Emeç Bulvarı ile Hürriyet Caddesi boru sürme, Tavuskuşu Sokak ve ızgara bağlantıları ile birlikte toplamda 984 metre imalat gerçekleştirdik” diye konuştu.