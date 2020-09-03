ASKİ'den “kaçak su” ile mücadele: 6 bin adres tespit edildi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent'te kaçak su kullananlara göz açtırmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başladığı Nisan 2019'dan bu yana kaçak su kullandığı tespit edilen 5 bin 897 adrese, 13 milyon 250 bin 951 lira 59 kuruş ceza kesildi.

ASKİ geçen yıl yaklaşık 8 milyon lira ceza kesti

ASKİ Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımına yönelik kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Genel Müdür Erdoğan Öztürk, Abone İşleri Daire Başkanlığı Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, usulsüz su kullananları tespit etmek için aralıksız çalıştığını söyledi. Öztürk, 33 kişiden oluşan ekibin gelen ihbarlar başta olmak üzere, rutin denetimler ve kontrollerle kaçak su kullanan aboneleri tespit ederek gerekli işlemleri yaptıklarını kaydetti.

Kaçak su kullanımına ilişkin bilgi veren Öztürk, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 14 bin 830 adrese kontrole gidildiğini, bunlardan 4 bin 506'sında tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandığını bildirdi. Öztürk, geçen yıl 7 milyon 997 bin 429 lira 11 kuruş tahakkuk edildiğini açıkladı.

2020'nin ilk 8 ayının rakamları

ASKİ ekipleri, 2020 yılının ilk 8 ayında 7 bin 629 adrese kontrole giderek 2 bin 441 tutanak sonucunda cezai işlem uyguladı. 8 ayda 6 milyon 287 bin 974 lira 89 kuruş kaçak su tahakkuku yapıldı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başladığı Nisan 2019'dan 18 Ağustos 2020 tarihine kadar ASKİ ekiplerinin, 5 bin 897 abonenin kaçak su kullandığını tespit ettiklerini, bu adreslere 13 milyon 250 bin 951 lira 59 kuruş ceza yazıldığını söyledi.

Yıllar itibarıyla ASKİ'ye yapılan kaçak bildirim sayılarının farklılığına dikkati çeken Öztürk, vatandaşları kaçak su kullanımı konusunda hassas davranmaya davet etti. Kaçak su kullanımının para cezasının yanı sıra hapis ile de cezalandırıldığının altını çizerek, kaçak su kullanan abonelerin diğer vatandaşların hakkını gasp ettiğini ifade etti.