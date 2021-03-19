ASKİ'den Kalecik'te yatırım atağı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kalecik'te Eskiköy, Ovabağ ve Yüzbey Mahallelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kalecik ilçesinin içme suyu ve diğer altyapı sorunları için düğmeye basan ASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Kalecik'in Eskiköy, Afşar, Karalar, Kınık ve Demirtaş Mahallelerinde şu ana kadar toplam 19 bin metre içme suyu hattı döşeyen ASKİ, açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesi için de yoğun bir mesai harcıyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, açıktan akan atık suların (kanalizasyon) kapalı sisteme alındığı Eskiköy ve Ovabağ Mahalleleri ile kanalizasyon hattı döşenen Yüzbey Mahallesi'ndeki imalat çalışmalarını yerinde inceledi. Öztürk, mahalleyi temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için bölgeye duktil borulardan oluşan 2 bin 550 metre içme suyu hattı döşendiğini söyledi.

“3 bin metrelik bir metraj yaptık”

Eskiköy'deki incelemelerinde Eskiköy ile birlikte Afşar, Karalar, Kınık ve Demirtaş Mahallelerine toplamda 19 bin metre içme suyu hattı yapıldığını belirten Öztürk, “Yaklaşık 1,5 ay gibi kısa bir süre içinde 3 bin metrelik bir metraj yaptık. Bin metre sonra işimiz bitecek” dedi.

Ovabağ Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Öztürk, açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınması çalışmaları hakkında, “Burada ana hattı bitirmek üzereyiz. Bu hattın bitirilmesinin ardından ara sokaklarda ihtiyaç duyulan yerlere de girerek atık su ile ilgili hatları da çekeceğiz. Sonra da mevcut ana hattımız vasıtasıyla atık su arıtma tesisimize tahliyesini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon hattı döşenen Yüzbey Mahallesi'ni de ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mahalleye toplamda 2 bin 750 metre atık su hattının döşeneceğini, bunun bin 150 metresinin tamamlandığını, Hançılı Mahallesi'nde ise 3 bin metre atık su hattının yapıldığını belirtti.