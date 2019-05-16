ASKİ'den sosyal medya haberlerine yalanlama

Başkent'in su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyunda ‘lejyoner bakterisi' olduğu iddialarını yalanlayarak, bu tip haberleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyunda ‘lejyoner bakterisi' olduğuna dair sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Başkentlilerin musluklarından akan suyun temiz, sağlıklı ve güvenli olduğu belirtilen açıklamada, “Bazı art niyetli kişilerin yaklaşık bir haftayı aşkın bir süredir sosyal medya üzerinden ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suda ‘lejyoner bakteri' olduğuna dair asılsız iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır” denildi.

Bu haberlere vatandaşların itibar etmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşların bilgilendirildiği belirtildi. İçme suyunda öldürücü etkisi olan lejyoner bakterisi olduğu iddialarına ilişkin, “Yalan, halkı panik ve korkuya sevk etmek amacıyla kasıtlı olarak yapılmaktadır” denildi.

Sosyal medya ve iletişim kanallarında bu tip haberleri yayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bu tür haberleri yayanların gerekli cezayı alması için gerekli takibin de yapılacağı bildirildi.

“Dünya standartlarında su içiyoruz”

Arıtma tesislerinde arıtılan ve akredite edilmiş laboratuvarlarda analizleri yapılan içme suyunu Başkentlilerin gönül rahatlığı içinde içebileceği vurgulanan açıklamada, “Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devamlı olarak analizleri yapılan ve denetlenen şebeke suyumuzda böyle bir bakteri tespiti olmadığı gibi bu tür şikayetlerle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmamıştır. Arıtma Tesisimizden çıkan suyun kalitesi, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygun olup, hiç tereddüt etmeden içilebilir niteliktedir. Halkımızı paniğe sevk eden yalan ve yanlış bu tip haberlere asla itibar edilmemelidir. Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra analizleri yapılan suyun sonuçları da günlük olarakwww.aski.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. Başkentliler, kaynağı belli olmayan bu haberlere itibar etmeyerek, musluklarından akan suyu güven içinde tüketebilirler” ifadelerine yer verildi.