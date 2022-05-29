ASKİ'den su kayıpları için özel ekip

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'te şehir şebeke sistemindeki fiziki su kayıpları ile başlattığı mücadelesini sürdürüyor. ASKİ bünyesinde kurulan ‘Su Kayıpları Önleme Ekibi', 25 ilçenin tamamında yer mikrofonları ile kaçak tespiti için tarama çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su kayıpları için harekete geçti. İçme suyunun israfını önlemek için kent genelinde çok yönlü mücadele başlatan ASKİ, bir yandan suyun bilinçli tüketimi konusunda mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparken, bir yandan da Başkent'in şehir şebeke sistemindeki fiziki su kayıplarını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bu amaçla özel olarak kurulan “Su Kayıpları Önleme Ekibi”, 25 ilçenin tamamında kaçak tespiti için yer mikrofonları ile tarama çalışması yürütüyor. Erken müdahale sağlayan ve yer altında yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını ortaya çıkaran yöntem sayesinde suyun israfının da önüne geçiliyor. Son olarak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi'nde bir çalışma gerçekleştiren ASKİ ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Öncelikle oluşturulan izole alt bölgede basınç kontrolü gerçekleştiren ekipler, mahalle genelinde ve bina bazında tek tek yaptıkları basınç ölçümleri sonucunda bir noktada basıncın ani olarak azaldığını tespit etti. Yer mikrofonları ile yapılan tarama sonucunda arızalı vanayı bularak yenisiyle değiştiren Su Kayıpları Önleme Ekibi, mahallenin 1,5 bar düzeyinde olan şebeke basıncını minimum 5 bar seviyesine yükselterek tüm abonelerin yeterli basınçta suya ulaşmasını sağladı.