ASKİ'den su tasarrufu uyarısı

Pandemi sürecinde artan su tüketimine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak Başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Barajlardaki su miktarının dijital sensörler aracılığıyla anlık takip edildiğini belirten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, pandemi sürecini de hatırlatarak, Başkentlilerden suyu tasarruflu kullanmalarını istedi. Ankara'daki su seviyesinin geçen yıla nispeten iyi olduğunu ifade eden Öztürk, bu durumun rehavet oluşturmaması gerektiğini kaydetti.

"Başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz"

Ankara barajlarının doluluk oranının 12 Kasım tarihi itibarıyla yüzde 24.10 seviyelerinde olduğunu söyleyen ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak Başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Hacim yüksek olduğu için mevcut rakam düşük gözüküyor ancak geçen yılın aynı ayına göre 6 milyon 906 bin metreküp daha fazla suyumuz var. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözleniyor. Ankara'da durum şimdilik geçen yıldan daha iyi olabilir ancak geleceği de düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen gösterelim. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman boşa su akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olalım" diye konuştu.

"Başkent'te kişi başına günlük tüketilen su miktarı 237 litre"

Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda doluluk miktarının 12 Kasım 2019 tarihinde 374 milyon 923 bin metreküp olduğunu, bu oranın 12 Kasım 2020 tarihinde 381 milyon 829 bin metreküp olarak kayıtlara geçtiğini belirten Öztürk, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik'in yanı sıra Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden de kente su verildiğini söyledi. Öztürk ayrıca ASKİ'nin toplam abone sayısının 2 milyon 433 bin 548 olduğunu ve kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının 237 litre olarak ölçüldüğünü belirtti.

"Musluklardan akan sularımız temiz, sağlıklı ve güvenlidir”

Musluklardan akan suyun kalite, temizlik ve sağlık açısından sürekli kontrol edildiğini vurgulayan Öztürk, sosyal medyada yer alan Başkent suyunda bakteri olduğu iddialarına, “Son günlerde bazı art niyetli kişiler sosyal medya hesaplarından Ankara'nın şebeke suyunda 'Legionella Pneumophila' bakterisi bulunduğuna dair asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdi. Tamamen kurumumuzu karalamak amacıyla yapılan bu yayınlar nedeniyle hiçbir vatandaşımızın musluklarından akan suyu kullanırken kuşkuya düşmesini istemeyiz. Çünkü İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak şehir şebekesine verdiğimiz su, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygundur. Bu standartlara göre yapılan su analiz sonuçları ise günlük olarak 'www.aski.gov.tr' web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Musluklardan akan sularımız temiz, sağlıklı ve güvenlidir” ifadeleri ile cevap verdi.