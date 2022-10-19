“Aslan Hürkuş Görevimiz: Gökbey” animasyon filminin galası gerçekleştirildi

3D animasyon türünde olan ve Gökbey, Aslan ve Hürkuş'un Kapadokya'da başlayıp ülkenin dört bir yanında geçen maceralarını konu alan “Aslan Hürkuş Görevimiz: Gökbey” filminin galası Ankara'da gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, Yönetmenliğini Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır, filmin müziğini ise Sura İskenderli üstlendiği filmin galasında TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şarkıcı Sura İskenderli, sinemaseverler ve çocuklar katıldı. Galada konuşan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak sevilen çizgi animasyonları beyaz perdeye taşımaya devam ettiklerini belirtti. Sobacı animasyonla alakalı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu akşamda çocuk kanalımızın kahramanı Aslan ile TUSAŞ tarafından üretilen Hürkuş ve Gökbey'in maceralarını konu eden çizgi film için bir araya geldik. Bu da gösteriyor ki biz sadece televizyon yayıncılığının değil çocuk yayıncılığının olduğu her alanda çocuklarımıza sahip çıkmaya TRT olarak devam ediyoruz. Uzman arkadaşlarımız ve pedagoglar tarafından üretilen içeriklerimizi ekranlara getiren TRT Çocuk kanalımız hem çocuklarımızın beğenisini kazanıyor, hem de Türkiye'de tüm ebeveynlerin güvenini kazandı. TRT çocuğu aslında Türkiye'de alanında en fazla izlenen kanal olması TRT'nin dijital oyunlara yönelmesi ve belirli aralıklarla çocuklara oyun anlamında hediyeler sunması dijital oyunları hediye etmesi çocuklara yönelik olarak üretilen, en fazla üretilen mobil uygulamaları TRT çatısı altında olması etkinliklerimizin dergilerimizin kitaplarımızın çok fazla rağbet görmesi, aslında beyaz perdeye getirdiğimiz animasyonları rekor kırması tam bu bahsettiğim TRT'ye olan güvenin yansımaları aslında. Biz bu Hürkuş serisiyle aslında bir anlamda misyon yüklü sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik çocuklarımızı daha fazla bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Milli teknolojiye destek anlamında aslında çocuklarda teknoloji sevgisinin olduğunu düşünüyoruz. Bu sene beyaz perdeye aktardığımız 6. animasyon filmimiz. Çocuk alanında TRT muhatap olduğunda emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap oluyoruz. Ebeveynler çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde bizlere emanet ediyorlar. Biz de yapımlarımızı bu hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz. Aslında dışa bağımlı bir animasyon sektörünün başkalarına geleceğimizi bırakmak olduğunu düşünüyorum. Artık animasyonlarımızı yurtdışına ihraç eder olduk. Bu başarılara ilerleyen süreçlerde de animasyonlara çizgi filmlere daha fazla yatırım yapmaya cesaretlendiriyor."

TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, "Çok güzel bir yapım oldu. Uçakların kendileri de aşağıda görebiliriz. Film hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ayrıca galanın yapıldığı alanda ise uçaklar çocukların ilgisini çekti. Sinemaya gelen çocuklar uçaklarla fotoğraf çekildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) desteği ile hazırlanan filmde, ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ'un ve ilk uçuşunu 2018 yılında gerçekleştiren GÖKBEY'in yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinden destek alındı. Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.