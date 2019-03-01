ASO 1. OSB 3. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mali genel kurulunda yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca 2019 yılının tahmini bütçeleri de mali genel kurulda kabul edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, katılımcılara 2018 yılında neler yaptıklarını ve yeni dönemde neler yapacaklarını anlattı. Akdaş, "ASO 1. OSB Yönetim Kurulu olarak adil ve şeffaf olmaya, alacağımız kararlarda bölge sanayicilerimizle birlikte ortak hareket ederek iyi iletişim kurmaya azami gayret ve titizlik göstererek sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet vermenin plan ve programını yapacağız" ifadelerini kullandı.

ASO 1. OSB'nin çok daha iyi yerlere gelmesi ve bölge sanayicilerinin işlerinin daha da sürekli hale gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarının altını çizen Akdaş, ”ASO 1. OSB Yönetim Kurulu olarak bu güne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri bundan böyle daha iyi şartlarda yapacağımızı belirtmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde bölgemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Geçmişe baktığımızda bugün bölgemiz birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle Türkiye'nin model organize sanayi bölgesi konumundadır. Ayrıca ASO 1. OSB örnek teşkil eden bir bölge olmuştur. Yönetim Kurulu olarak tek hedefimiz bölgemizi çok daha iyi yerlere gelmesi ve tüm sanayicilerimizin işlerinin daha da sürekli hale gelmesini sağlamaktır. Birlik ve beraberlik içinde de bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, Yönetim Kurulu ve şahsım adına bize gösterdiğiniz güven nedeniyle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla bölgede yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepinizin bildiği üzere sanayide yaşanılan en büyük sorunlarının başında ara elemen ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle bölge yönetimi olarak öncelik verdiğimiz konuların başında eğitim gelmekte olup, uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiği bilinci ile eğitim konusunda pek çok faaliyet yürütmekteyiz. Bu çerçevede bünyemizde faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ve Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve ASO 1. OSB Anaokulunda yaklaşık 3 bin 200 öğrencimiz eğitim görmektedir. Ayrıca yakın zamanda bölgemiz içerisinde faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezi projesi ile üyelerimizin yetişmiş eleman ihtiyacı olan mesleklerde kısa sürelerde teorik ve pratik detaylı eğitimlerle işletme personellerimize ve yeni işe başlayan personel adaylarımıza deneyim, bilgi ve tecrübe kazandırarak; işletmelerimizin verimliliğinin arttırılmasını sağlayacağız.”

ASO 1. OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman, ASO 1. OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Sayman Üye Serdar Tütek, Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Ata, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Genel Kurul üyeleri ve bölge sanayicileri katıldı.