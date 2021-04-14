ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne “Meslek Lisesi”

Organize Sanayi Bölgesi'nde meslek lisesi kurmak amacıyla protokol imzalandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak meslek lisesine ilişkin protokole, ASO Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu imza attı.

ASO Başkan Yardımcısı Ardıç, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik, bunun en büyük nedenin ise mesleksizlik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi gerektiğini ifade eden Ardıç, "İnsan kaynağımızın niteliğini artırmadan da bu hedeflere ulaşabilmemiz mümkün değil. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de nitelikli insan kaynağıdır. Türkiye'nin insan kaynağı planlaması konusunda önemli adımlar atması gerekiyor" aktarımında bulundu.

Bölgede yer alan birçok işletmenin binlerce eleman aradığına dikkat çeken Ardıç, "Ancak maalesef sanayide çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyoruz. Gerek Bölgemizde gerek diğer OSB'lerde faaliyette bulunan tesislerin en büyük sorunu 'ara'nan eleman yokluğudur. İmzaladığımız bu protokolle, bölgemizde bir meslek lisesi kurarak, hem sanayinin arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek, hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Seyit Ardıç, 2 yıl içinde tamamlanmasını planladıkları 16 derslikli ve iki atölyeye sahip okul için OSB'de bir arsa tahsis edeceklerini, ayrıca okulun tüm laboratuvar ve atölyelerine donanım desteği sağlayacaklarını da ifadelerine ekledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Numanoğlu ise, imzalanan işbirliği protokolü ile kurulacak okulda eğitimi verilecek alanları sektörle birlikte tasarlayacaklarına dikkat çekti ve mezunların niteliğini artırmanın yanı sıra iş hayatına da hazırlamak istediklerini bildirdi.

İnşa edilecek okulda bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek spesifik bir öğretim programını geliştireceklerini kaydeden Numanoğlu, "Böylece okulumuzda yetişecek öğrenciler, sektörün iş gücü kaynağı haline gelerek hem öğrenciler hem aileler tarafından tercih edilen marka bir değer haline gelecektir. Tesis ettiğimiz bu iş birliğimizin, öğrencilerimize ve protokol tarafına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.