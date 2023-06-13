ASO Başkanı Ardıç: “2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor”

2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen “E-Ticaret Stratejileri” paneline, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve birçok E-Ticaret markasının kurucuları katıldı. ASO Başkanı Ardıç, e-ticaretin Türkiye için büyük bir ihracat kanalı olduğuna ilişkin konuştu.

Ardıç, e-ticaretin vazgeçilmez olduğunu yaşadıkları tecrübelerle görmüş olduklarını kaydederek, “E-ticaret sunduğu avantajlarla vazgeçilmez oldu, bunları hep birlikte tecrübe ettik. Bu gelişmeler, firmalara dijital dönüşüm için artık kaybedecek vakit olmadığını da gösterdi. Üretimden hizmet aşamasına kadar dijital dönüşüme uyum sağlayabilen firmalar için e-ticaret adeta can suyu oldu. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşmenin yakaladığı ivme sayesinde daha çeşitli ve zengin bir e-ticaret pazarımız olacağına inanıyorum. Bu anlamda e-ticaretin yükselen bileşeni olan e-ihracata adaptasyonun hız kazanmasını arzu ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor”

Küresel satışların 5'te birinin e-ticaret olduğuna dikkati çeken Ardıç, e-ticaretin büyük bir şans olduğunu belirterek, “Küresel satışların yaklaşık beşte birini e-ticaret oluşturuyor. 2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bu büyük bir pazar ve e-ihracat için önümüzde duran büyük bir fırsattır. Şu anda ihracatımızın yüzde 3 kadarı e-ihracat kanalıyla gerçekleştiriliyor. Bu oranın yüzde 10'a çıkarılması ilk hedefimizdir. Devletimiz çıkarılan yeni yasa ve alt mevzuatlarla e-ihracatı destekliyor. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın e-ihracat için yoğun mesai yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

“E-ticaretin yanında e-ihracat kanallarını etkin şekilde kullanabilir olmalarını hedefliyoruz”

Ardıç, TOBB ve ASO bünyesindeki firmalarda dijital dönüşümün yayılabilmesi ve yatırımların arttırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ve Başkanı olduğum Ankara Sanayi Odası'nda firmaların dijital dönüşümünü ve dijitale olan yatırımlarını arttırmak için çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. E-ticaretin yanında e-ihracat kanallarını etkin şekilde kullanabilir olmalarını hedefliyoruz. E-ihracatı nasıl tabana yayabiliriz, bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata başlamaları için pek çok farkındalık projesi gerçekleştirdik. Son olarak Amazon ve Amerikan Şirketler Derneği ile yaptığımız iş birlikleri ile şirketlerimizi Amerikan pazarı başta olmak üzere e-ihracata hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 şirketimiz Amerikan pazarında e-ihracata başladı”

Ardıç; eğitim, mentorluk ve ücretsiz danışmanlık alanlarında hayata geçirdikleri projelerinin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Eğitim, mentorluk ve ücretsiz danışmanlıktan oluşan projelerimizin ilk meyvesini aldık, şimdiden 3 şirketimiz Amerikan pazarında e-ihracata başladı. Tüm e-ticaret ve e-ihracat paydaşlarını, yeni girişimcileri ve üniversite öğrencilerini buluşturduğumuz, sadece ‘dijitalleşme' konuştuğumuz, 'TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nı düzenliyoruz. Bugüne kadar 90'a yakın düzenlediğimiz etkinliklerle, 100 binden fazla girişimcimize ulaştık.”

“E-ticaret uzmanları yetiştirilmesine katkıda bulunacağız”

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, KOBİ'lerin internet ortamında güvenle büyüyebilmesi için Ticaret Bakanlığının Güven Damgası uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyerek, “TOBB ETÜ'nün de destekleriyle, e-ticaret uzmanları yetiştirilmesine katkıda bulunacağız. Ayrıca e-ticaretin ve e-ihracatın tabana yayılması, tüketicilerin güveninin artması ve KOBİ'lerimizin internet ortamında güvenle büyümesi için Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle Güven damgasını hayata geçirdik. Hâlihazırda 109 e-ticaret sitesine güven damgası verdik” ifadelerini kullandı.