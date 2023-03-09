ASO Başkanı Ardıç: "Atamızın kurduğu Cumhuriyet'i kültür ve sanatta da geliştirmemiz lazım"

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Atamızın kurduğu Cumhuriyet'i kültür ve sanatta da geliştirmemiz lazım" dedi.

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde "ARTANKARA 9. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı" ön izleme açılış töreni düzenlendi. Fuara, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, sanatçılar, oyuncular ve çok sayıda sanat sever vatandaş katıldı. "ARTANKARA 9. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı", 9-12 Mart arasında tüm vatandaşlara ve sanatseverlere açık olacak.

"Geleceğe dair umudun yeşermesinde kültür ve sanat önemli"

ASO Başkanı Ardıç, yaşanılan depremin ardından afet bilincine hazırlıklı olmak için 6 Şubat'tan beridir gündemlerinin deprem olduğunu söyledi. Geleceğe dair hayallerin ve umudun yeşermesinde kültür ve sanatın her şartta sürdürülebilmesinin önemli olduğunun altını çizen Ardıç, şunları kaydetti:

"Kentler sadece orada yaşayanların ya da ziyaretçilerin düşünceleri ve yazdıkları ile değil bilim, teknoloji, doğa ile başarılı kurgulanmış bir mimari ve organizasyon ile ruhunu bulur. Bunların ötesinde, kendi folkloru, mutfağı, özgün dansları ile; edebiyat, resim, heykel, müzik gibi sanat dallarına olan katkıları ile tanınır ve ruhunu bulur. Bu ruhu besleyemediğinizde yaşayanlar arasında o yere ait olma, sahiplenme duygusu maalesef gelişememektedir. Sonuçta da yok olmakta olan tarihsel ve kültürel kimliğini kurtarabilmek ya da elde kalabilenleri korumak güçleşmektedir."

"Ankara'yı her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da geliştirmeliyiz"

Başkan Ardıç, Ankara'nın önemli bir sanayi şehri olduğunu belirterek, "Üniversiteleri ve nitelikli insan kaynağı ile ülkemizin en yaşanabilir yerlerden biri olan Başkent'imizi ruhu da olan bir şehir haline getirmek zorundayız. Ankara'yı her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da geliştirmeliyiz. Atamızın kurduğu bu Cumhuriyet'i ve onun başkentini yaşatmamız, kültür ve sanatta da geliştirmemiz lazım. Aksi takdirde içi boşaltılmış, ruhu olmayan bir kent oluruz. Bu şehre değer katan ve ruh veren aslında siz değerli sanatçılarsınız. Bu noktada ART Ankara Sanat Fuarı ve bu tür etkinlikler önemli bir rol üstlenmektedir. Ankaralı sanayicilerin temsilcisi olarak ben 9 yıldır gerçekleştirdiğiniz bu etkinlikle şehrimize sağladığı katkılar için Sayın Bilgin Aygül'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sanatçının sesi çan gibi mutlu ve kötü günlerde devam etmelidir"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, fuarı düzenleyen organizatörlerin doğru bir karar aldıkları vurgulayarak, "Ülkede facia vardı, biz de Rusya'da Türk halkının acısını paylaşıyoruz ama yaşam devam etmektedir. Sanat insanlara lazım olan bir şeydir. Sanatçının sesi çan gibi halkın hem mutlu hem kötü günlerinde devam etmelidir" ifadelerini kullandı.