ASO Başkanı Ardıç: “Bugünden geleceğe çevreye saygılı üretim dönemine geçiyoruz”

Bugünden geleceğe; çevreye saygılı üretim dönemine geçiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin emaneti olarak içinde yaşadığımız bu dünyayı sadece yaşarken değil, üretirken de korumalıyız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenen; Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor. İki gün sürecek Fuar ve Zirve'de, Akkuyu NGS Projesinin yanı sıra Türkiye'de kurulması planlanan ikinci ve üçüncü nükleer enerji santrallerinde bekleyen iş fırsatları ve küçük modüler reaktörler gündemde olacak. Bu yıl yoğun bir uluslararası katılımın olacağı NPPES'te düşük karbon ekonomi modeliyle büyüyen nükleer enerji sektöründeki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Fuar ve Zirve'nin açılışını ASO Başkanı Seyit Ardıç, NSD Başkanı Alikaan Çiftçi, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. Mühendislik Müdürü Necati Kaya, Kore Nükleer Derneği'nden Başkan Yardımcısı Min-Cheol Lee, SPIC - Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Nükleer Enerji Teknolojisi Şirketi Genel Müdürü Xiaohang Wang, Dünya Nükleer Derneği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı gerçekleştirdi.

ASO Başkanı Ardıç burada yaptığı konuşmada enerjiye erişimin tüm dünya için önemli olduğunun altını çizerek, “Küresel İklim Krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatının etkileri ise hem sanayiyi hem de ülkelerin ekonomik refahını doğrudan etkisi altına alıyor. Bu çerçevede temiz enerji kaynaklarının artırılması, gelişmekte olan ülkeler için hem teknoloji hamlesini yakalamaları hem de kendi arz güvenliklerini sağlamaları için büyük bir fırsat” dedi.

Yeşil dönüşümün ve karbon azaltımının en önemli unsurunun enerji kaynağı olduğunu belirten Ardıç, “Türkiye her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapma konusunda pek çok ülkeye nazaran iyi bir konumda olsa da; hala almamız gereken çok yol var. Geldiğimiz noktada sanayi kuruluşlarımızın kendi enerjilerini üretebilmeleri, güneş enerjisinden, rüzgâr enerjisinden yararlanmaları çok önemli. Hidrojen teknolojileri de burada kritik bir rol oynayacak. Pek çok teknoloji şirketimiz şimdiden yeşil hidrojen konusunda çalışmalara başladı” diye konuştu.

Çağın en önemli sorununun küresel iklim değişikliği olduğunu savunan Ardıç, “Günümüzde, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, fosil yakıtların yerini alması gerektiği artık biliniyor. Bu nedenle de ülkeler ulusal enerji stratejilerini bunun üzerine kurguluyor. Enerji, küresel ekonomiyi, üretim süreçlerini ve hayat tarzlarını yeniden biçimlendiriyor. Şimdi enerji sektörünün önceliği yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekelere entegre etmek” ifadelerine yer verdi.

Nükleer enerjinin yeşil enerji kaynakları arasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştırdığını aktaran Ardıç, “Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore, İngiltere gibi nükleer süper ligin temsilcileri yeni nesil- modüler reaktör çalışmaları ile dikkat çekiyor. Bu reaktörlerle enerji arzında süreklilik ve yaygın, en uzak coğrafyalara dahi ulaşabilen bir enerji ağı kurulması sanayi, sosyal yaşam ve çok daha fazla alanda yeni bir dönemin başlangıcı olacak” değerlendirmesini yaptı.

Nükleer enerjide küresel lider konumunda olan ülkelerin söz konusu zirveye katılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Ardıç, “Türk sanayicilerini küresel tedarik zincirinin bir parçası olmak için bekleyen pek çok fırsat bulunmakta. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak, bugün etkinliğe katılım sağlayan uluslararası tüm paydaşlarımızla, başta ülkemiz olmak üzere ortak iş yapabileceğimiz tüm sahalarda nükleer imalat kapasitemizi ve işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Geçmişten bugüne; yeter ki üret, nasıl üretirsen üret dönemindeydik. Bugünden geleceğe; çevreye saygılı üretim dönemine geçiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin emaneti olarak içinde yaşadığımız bu dünyayı sadece yaşarken değil, üretirken de korumalıyız” dedi.

Toplantı, Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi (ASO NÜKSAK), Güney Kore Nükleer Derneği (KNA) arasında imzalanacak iyi niyet anlaşması töreni ile devam etti.

Türk sanayicisinin nükleer teknoloji alanında daha fazla yer alması amacıyla çalışmalarını sürdüren ASO NÜKSAK, KNA ile olan iyi niyet anlaşmasını İstanbul'da düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi'nde yenilendi.

ASO NÜKSAK ile KNA arasında ilki 2021 yılında imzalanan anlaşmanın temelindeki iş birliği iki kurum için verimli ve etkili olduğu belirtildi. Güncellenerek imzalanan bu yeni iş birliği anlaşmasıyla nükleer enerji alanında önemli birikimleri olan Güney Kore ve bu alanda tedarikçi olma çabası içindeki Türk sanayicilerin iş birliği imkanları geliştirilmeye çalışılacak.

İşbirliği anlaşması, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile KNA Başkan Yardımcısı Min-Cheol Lee arasında imzalandı.

Anlaşmaya göre, ASO NÜKSAK ve KNA arasında küçük modüler reaktörler (SMR'ler) ve gelecekteki diğer yeni nesil reaktörler dahil olmak üzere nükleer enerji projeleri ve fırsatlarla ilgili ortak çalışmalar yürütülecek. Tarafların üye firmalarına yönelik Türkiye ve Güney Kore arasında dönüşümlü olarak çevrim içi veya çevrim dışı endüstriyel diyalogu artıracak toplantılar ve seminerler düzenlenecek.