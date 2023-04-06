ASO Başkanı Ardıç: “Ülkemizin kalkınması kadınların emeğini görünür kılarak mümkün olur”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Ülkemizin kalkınması ancak nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların emeğini görünür kılarak ve ekonomik üretimini arttırarak mümkün olur” dedi.

ASO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin 2023 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit, yaptığı konuşmada bugünün ve yarının daha iyi olması için iyi anılacak işler yaparak, hayatın daha anlamlı kılınabileceğini ifade etti. İnsanlara ne kadar çok iyilik yapılırsa hayatın anlam kazanacağını belirten Yılmazyiğit, “Ankara'nın diğer illere göre en önemli avantajı kadınların bilgiye ve teşvike daha kolay ulaşabilmesi” dedi.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ise, kadınların çalışma hayatında en dezavantajlı grubu oluşturduğunu söyledi. Ardıç, nüfusta sayısal olarak kadınlar ile erkekler arasında eşitlik olduğunu ve iş gücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 70'in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 35 civarında olduğunu belirterek, “Kadınlarda 2022 yılı işsizlik oranı yüzde 13,4 ile, erkeklerin işsizlik oranından yüzde 50 daha yüksek seviyededir. İş gücüne katılamayan ve işsiz kadınların toplamı, ülkemizde çalışma çağındaki kadın nüfusunun yüzde 70'inin istihdamda olmadığını, ekonomik olarak atıl durumda olduğunu göstermektedir. Bu oranlar, çok yüksek ve vahim. Avrupa ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin kadın istihdamı göstergeleriyle karşılaştırdığımızda ülkemizde durumun ne yazık ki kadınlar aleyhine diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz” diye konuştu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınmamızın temel hedeflerinden birisidir”

Kadın nüfusunun yaklaşık yarısının ailedeki çocuklar ile yaşlıların bakımı ve ev işleri nedeniyle iş gücüne katılamadığını ifade eden Ardıç, “Ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların oranı oldukça yüksek. Maalesef toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini ülkemizde sağlayamadık. Küresel cinsiyet eşitliği endekslerinde alt sıralarda yer alıyoruz. Oysa toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınmamızın temel hedeflerinden birisidir. Ülkemizin kalkınması ancak nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların emeğini görünür kılarak ve ekonomik üretimini arttırarak mümkün olur. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle kadınların işgücüne daha fazla katılmalarını ve iyi şartlarda çalışmalarını sağlayacak çözümler geliştirmemiz son derece önemli. Bunun için de eğitim ve istihdamda elverişli koşulları sağlamak, görünür ve görünmez bütün bariyerleri ortadan kaldırmak ve kadın girişimciliğini ve kadın inisiyatiflerini teşvik etmek gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımızın girişimci olarak iş dünyasında yer alması gerekir”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, kadın girişimcilerin sayısını artırmak için önemli bir mücadele içinde olduklarını ifade ederek, “ATO ve ASO olarak da kadın girişimci sayısının artmasının ülke ekonomisinin, ülkedeki girişimciliğin, ülkedeki istihdamın, ülkenin ekonomisinin çok daha iyi yerlere taşınması ile ilgili güzel neticeler vereceğinden şüphemiz yok. Kadınlarımızın girişimci olarak iş dünyamızda gerekse ATO kurullarında da yer alması gerekir” dedi.

Toplantıya TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda kadın katıldı.