ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Kadınlarımızın pozitif ayrımcılığa ihtiyacı yok”

Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve eşi Oya Özdebir, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başar, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve kadın girişimciler kurulu üyeleri katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplum olarak kadına gereken saygıyı, özeni ve hürmeti göstermekte sıkıntıların olduğunu kaydetti. Pozitif ayrımcılığa karşı olduğunu dile getiren Özdebir, "Kadınlarımızın buna ihtiyacı varmış gibi pozitif ayrımcılık yapılmasına karşıyım. Önünde engel olunmayan kadınların ne kadar başarılı olduklarına şahit oldum" diye konuştu. Kadınların iş gücüne katılım oranının artması gerektiğini ifade eden Özdebir, eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılım düzeyinin arttığını ifade etti. Girişimciliğe kadınların gösterdiği yüksek ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirten Özdebir, “Kadınlarımızı oda meclisimiz ve komitelerimizde daha çok görmek istiyorum. Ülke olarak sıkıntıları aşmamız için kadınıyla erkeğiyle tek vücut olmamız lazım” dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in eşi Oya Özdebir de ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranının yeterli seviyede olmadığını belirterek, “Bizler hemcinslerimize destek olacağız, yardımcı olmaya çalışacağız ve kendi fırsatımızı kendimiz yaratmaya çalışacağız. Bunun içinde çok iyi organize olmamız gerekir” dedi.

TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ise kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmaları gerektiğini belirtti. Ekonomik olarak ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Yılmazyiğit, “Milli hedeflerimize ulaşmak için bu çatı altında sanayi ve ticaretin içinden aktif olarak bir araya gelen biz gönüllü iş kadınları, farklı sektörlerdeki deneyimlerimizi paylaşarak birçok işbirliği projesini hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.