ASO Başkanı Özdebir: “Bu millet hainlere daima dersini verecektir”

yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

ASO Başkanı Özdebir'in mesajı şöyle:

“İçeriden ve dışardan bazı hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı unutulmayacak ve ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu Millet hainlere daima dersini verecektir.

Biz Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanısıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız.

Ulu önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde söylediği şu sözleri hiç aklımızdan çıkarmayalım:

'Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen,

Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!'

Bu vesileyle 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz.”