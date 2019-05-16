ASO Başkanı Özdebir: “Gerçek gündeminiz girişimcilik ve yenilikçilik olmalıdır”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ufuk Üniversitesinin 5. Kariyer Zirvesi'nde öğrencilere girişimcilikle ilgili öğütler verdi. Türkiye'nin hareketli gündeminde öğrencilere tamamıyla güncele takılıp kalmamaları tavsiyesinde bulunan Özdebir, “Türkiye gibi hareketli bir ülkede bütünüyle güncele takılıp kalmak gerçek gündemi kaçırmanıza neden olabilir. Türkiye'nin gerçek gündemi olan yenilikçilik, girişimcilik konularının ilk muhatabı sizlersiniz. Bu kavramlar Türkiye'nin geleceğini belirleyecek, yön verecek stratejik kavramlardır. Türkiye'de bu kavramların konuşulmadığı, tartışılmadığı sürece sürdürülebilir anlamda refah seviyemizi artırmamız mümkün görünmemektedir. Teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim genç dimağlar olarak ekonomik yaşamda yerinizi aldıkça yalnızca firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir” dedi.

Türk gençliğinin girişimci bir ruha sahip olduğuna dikkat çeken Özdebir, “Uluslararası araştırmalar da bunu bize söylemektedir. 24 ülkeyi kapsayan Amway Küresel Girişimcilik Araştırması'na göre Türkiye'de her 5 katılımcıdan 3'ünün kendi işine sahip olmaya yönelik tavrı olumludur. Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5'inci sırada yer almaktadır. Ayrıca üniversite mezunu katılımcıların olmayanlara göre girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Özellikle 30 yaşın altındaki genç katılımcıların yüzde 53 ve öğrencilerin yüzde 56'sı ciddi bir girişimcilik ruhu sergilemektedir. Ayrıca Global Entrepreneurship Monitor (GEM) araştırmasına göre Türkiye'de potansiyel girişimcilerin oranı yaklaşık yüzde 32'dir. Yani her 100 kişiden 32 tanesi önümüzdeki üç yıl içerisinde girişimcilik faaliyetinde bulunma niyetinde olduğunu ifade etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 14” diye konuştu.

Girişimcilik ruhunun tek başına yeterli olmadığına da dikkat çeken Özdebir, “Girişimcilik ekosistemi ya da yenilikçilik kültürü noktasında ülke olarak atmamız gereken pek çok adım var. Sizlere uygun koşullar sağlanmadığı, doğru bir ekosistem kurulmadığı sürece bu girişimci ruh ne yazık ki harekete geçemiyor. Küresel Girişimcilik ve Gelişim Enstitüsünün ülkelerdeki girişimcilik ortamının görünümünü ortaya koyduğu GEDI Endeksi'ne göre ilk sırada 82,5 puan ile ABD yer alırken, Kanada ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise 44,7 puan ile 121 ülke arasında 40. sırada bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Cornell Üniversitesinin Global İnovasyon Endeksi'nde Türkiye 142 ülke içinde 68'inci sırada yer alırken, Toronto Üniversitesinin Global Geliştiricilik Endeksi'nde ise 82 ülke arasında 68'inci sırada yer almaktadır” dedi.