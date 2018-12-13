ASO Başkanı Özdebir: "Küresel güç olabilmek için yerli ve milli üretim şart"

Savunma Sanayii Zirvesi kapsamında düzenlenen "Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii" panelinde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yerli savunma sanayiinin gelişmesinin sadece Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği için değil, ekonominin küresel rekabet gücü için de büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin stratejik açıdan dünyanın en değerli toprakları üzerinde olduğunu ifade eden Özdebir, "Dünyada yeni bir düzen kurulmakta. Bu kurulmakta olan düzenin de ağırlık merkezi Anadolu coğrafyası. Bizim bu coğrafyada ilelebet var olabilmemiz için gerçek anlamda küresel bir güç olabilmemiz gerekir. Bu güce sahip olmak için başka değerler lazım. Bu değerlerin en başında güçlü bir irade geliyor. Bu iradenin ülke kaynaklarının tek bir doğrultuda yönlendirilmiş olması gerekiyor. Bu anlamda savunma sanayisinde son yıllarda kazanmış olduğumuz tecrübeler son derece önemli" dedi.

Küresel güç olabilmek için yerli ve milli üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Özdebir, "Vücudunuzun dört bir tarafının sağlam zırhlarla korunmuş olması gerekir. Sadece elinizde kuvvetli bir silahın olması bu iş için yeterli değil. Bizim kendi CNC tezgahlarımızı yapmamız lazım. Bugün gelişmiş teknolojilerde almış olduğunuz tezgahları yerinden oynattığınız zaman tekrardan resetlenmesi gerekiyor. Yani internete bağlı olarak üreticisi tarafından kontrol ediliyor. Bu demektir ki siz küresel güç olmaya başladığınız zaman size her an 'dur' diyebilirler. O zaman bizim haberleşme altyapılarında onların işletim sistemlerinde, kendi tezgâhlarımızda, orada kullandığınız yazılımlara varana kadar yani en başından en sonuna kadar yerli ve milli olmayı başarabilmemiz lazım" diye konuştu.

Ankara'nın savunma sanayiinin merkezi olduğunu dile getiren Özdebir, "Savunma sanayiinin gözde şirketleri Ankara'da bulunmaktadır. Şu anda sivil havacılıkta kullanılan tüm uçaklarda mutlaka Ankara'da üretilmiş bir parça vardır. Savunma sanayiine yazılım üreten birçok yazılım şirketi de Ankara'dadır. Bu şirketlerimizin yanı sıra ASO üyesi birçok şirket de savunma sanayiine çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Ankara, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmişliğe en fazla sahip olan ilimizdir" dedi.