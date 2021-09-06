ASO Başkanı Özdebir: “Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var”

OSB' de düzenlenen törenle merhaba dedi.

Ankara Sanayi Odasının mesleki eğitime vizyon getirmek amacıyla hayata geçirdiği ASO Teknik Koleji, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılına ASO 1.OSB' de düzenlenen törenle merhaba dedi. Törene, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO Eğitim Kurulu Üyeleri, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

ASO Başkanı Özdebir, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, bilim ışığında sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak teknolojinin hızla geliştiğini ve bu gelişime ayak uydurabilecek insanlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Özdebir, nitelikli insan kavramı için sadece akademik eğitimin yeterli olmadığını belirterek, “Bu akademik bilgiyi hayata taşıyabilecek, imalat sanayisinde bunu üretime çevirebilecek kabiliyette ve beceride olan insanlara ihtiyacımız var. Bugün işletmelerimiz insanları değerlendirirken ne bildiğine değil bildikleri ile neler yapabileceklerine bakıyor. Dünyadaki rekabet artık buna göre şekilleniyor. Ülke olarak bilim ışığında sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var. Bunun için de mesleki eğitim her alanıyla son derece önemli” dedi.

Ülkenin kalkınması, refah düzeyinin artması, demokrasinin yerleşmesinin üretimden geçtiğini ifade eden Özdebir, ”Üretim gücü ülkemizin istiklalinin ve bağımsızlığının teminatıdır. Üretmek için de insan kaynağımızın kaliteli olması gerekir. Eğer insan kaynağımız niteliğini arttırırsak başarılı olur, orta gelir tuzağından ve cari açıktan kurtuluruz. Yönetilen ülke değil, yöneten bir ülke oluruz. Bunu da sanayi, tarımsal ve fikri üretimle sağlayabiliriz. Bizler bu okulu bu yüzden kurduk” ifadelerine yer verdi.

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise yeni öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. ASO Teknik Koleji'nin ASO 1.OSB çatısı altında ülkemize değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bireyler yetiştirmek gayesiyle açıldığına vurgu yapan Akdaş, "ASO Teknik Koleji ile mesleki eğitimin en önemli gereksinimi olan çağdaş teknolojiyi kullanarak yeni nesil eğitim anlayışını ülkemize getirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

122 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı ASO Teknik Koleji'nde bu yıl toplam 483 öğrenci eğitim görecek.