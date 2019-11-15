ASO Başkanı Özdebir: “Teknolojisini geliştiren firmalarımız ekonomimizin rekabetçilik düzeyini artıracaktır”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube tarafından düzenlenen, 11'inci Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisinin açılışı Ankara Sanayi Odası (ASO) Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TMMOB tarafından 11'inci Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisinin açılışı ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Teknoloji ve hızın artık hayatımızın önemli bir parçası olduğunu belirtti. Teknolojinin getirdiği yeniliklerin hayatımızın her alanında çeşitli ve köklü değişikliklere neden olduğunu belirten Özdebir, “Bu değişikliklerin yansımalarını elbette iş hayatında da görüyoruz. Geleneksel çalışma yöntemlerini değiştiren işletmeler iş süreçlerini her gün biraz daha fazla dijitalleştiriyor. Sanayicilerimizin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu noktada sektörünü yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli nitelikli insan yatırımlarını yapmak önem kazanıyor. Teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim gençlerimiz ekonomik yaşamda yerini aldıkça yalnızca firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir. Bizlerin ilk odaklanması gereken konu ithal bağımlılığını azaltmak olmalı. Bu nedenle ithalat bağımlılığını veri kabul edip ithalatı azaltacak yapısal değişikliklere odaklanmak gerekiyor. Bugün düzenlenen toplantının güncel gelişmeleri takip etmek açısından, bilgilerimizi yenilemek ve tazelemek açısından son derece faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de bölgede yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tütek,” Bölgemiz, bugün 30 ayrı sektörde 331 firmanın üretim yaptığı, toplam bin hektar alan içerisinde kurulmuş ülkemizin önde gelen Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer almaktadır. Çok yakın bir sürede yeni açılacak gelişme sahamızla birlikte yaklaşık 300 fabrikanın bacası tütecektir. Ülkemizin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan ASO 1.OSB, dökümden gıda sanayine, havacılıktan raylı sistemlere, makine imalattan plastik sanayine kadar birçok alanda karma yatırımlara ev sahipliği yapmakta ve bizler bu sanayilerin daha da gelişmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz da teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması ve sanayinin yeni ihtiyaçlarının artması bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin önemini daha da artırdığını belirtti. Teknolojinin geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak kadar hızla geliştiğini dile getiren Koramaz, “Ortaya çıkan yeni teknolojik atılımların sadece mevcut sektörlerde teknoloji kullanımının yoğunluğunu artırmıyor, geleneksel üretim tekniklerinin egemen oluğu alanları da teknolojiyle buluşturuyor. İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiden enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları olan kaynak teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli parçalarından birisini oluşturuyor” diye konuştu.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener de kaynak mühendisliğinin çok önemli ve vazgeçilmez meslek alanlarından biri olduğunu dile getirdi. Kongrede amaçlarının mühendisleri, muayene uzmanları ile işletmelerinde yıllarca kaynak teknikleri uygulayanlar ve bu alanda eğitim veren insanları bir araya getirmek olduğunu ifade eden Yener, “Sektörün öncülerinin bilgilerinin aşırı özelleşmesinin ve piyasalaşmasının önüne geçmeyi ve genç mühendislere, gelecek kuşaklara gereksindikleri bilgi ve teknolojileri olabildiğince hızlıca aktarmayı sağlamayı önemsiyoruz” dedi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender de Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan tarafların aynı platformda buluşması hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sergide yeralan standları gezdi.

Kongreye ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, çok sayıda sektör temsilcisi ve üniversite öğrencileri katıldı.