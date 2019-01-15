ASO Başkanı Özdebir: "Ticari uyuşmazlıklarınızı çözmeye hazırız"

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Dönemi bilgilendirme toplantısında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Ticari uyuşmazlıklarınızı çözmeye hazırız" dedi.

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Dönemi bilgilendirme toplantısı Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 2018 yılında işçi-işveren uyuşmazlıklarında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk sisteminin zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Yargının iş yükü sorununa ve işleyişteki tıkanıklığa dikkat çeken Özdebir, "Günümüzde uyuşmazlıkların alternatif ve dostane çözüm yöntemleri ile çözülmesi konusunda ASO olarak biz de katkı sağlamak istedik ve ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan, kabul görmüş, güvenilir ve hızlı çözümler üreten ASO Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezini (ASOTAUM) kurduk. Bu merkezle geçtiğimiz yıl işçi işveren uyuşmazlıklarında birçok sorunu çözdük. Bu dönem de ticari uyuşmazlıkları çözmek için biz hazırız" diye konuştu.

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk kurumunun çok faydalı olacağını ve uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun yargıya taşınmaksızın çözülebileceğini dile getiren Özdebir, “İş dünyasında en ihtiyacımız olan şeylerin başında zaman geliyor. Yargılamalar ise mahkemelerin iş yoğunluğu sebebi ise ortalama 3-4 yıl sürüyor. Oysa burada en fazla 6 haftada çözüme kavuşturabiliyorsunuz. Hem de taraflar kendi iradeleri ile çözüm yoluna gidiyor. Firmalarımızın unvanı mahkeme koridorlarında yankılanmıyor” dedi.

Arabulucukta gizlilik sisteminin esas olduğunu belirten Özdebir, “Malum yargılamalar açık. İsteyen duruşmalara katılıp dinleyebiliyor. Bu durumda ticari sırlarımıza dahi vakıf olabiliyorlar. Oysa arabuluculukta süreç tamamen gizli tutuluyor. Sadece taraflar ve arabulucu uyuşmazlık konusuna vakıf oluyorlar. Arabuluculuk sürecinde konuşulanlar, ortaya konan dokümanlar uyuşmazlık yargıya taşındığında kesinlikle kullanılamıyor” şeklindekonuştu.

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da dünya hukuk sitemi içerisinde arabuluk modelinin her geçen gün yaygınlaştığını vurguladı. Arabuluculuğun dostane çözüm yöntemi olduğunu söyleyen Öztatar, "Dünya genelinde arabuluculuk, 160 ülkede faaliyet gösteriyor, Türkiye 161. ülke oldu. Dünyadan farklı olarak hukukçuların arabuluculuk yaptığı tek ülke Türkiye'dir. Normalde bir dava ancak 200-400 gün arasında sonuçlandırılabiliyor. Biz bunu 28 gün belirledik. İtalya'da bu süre 6 ay. 2018 sonu itibari ile 420 bin uyuşmazlığın yüzde 67'sini anlaşmayla çözdük" ifadelerini kullandı.

Arabuluculuktaki gizlilik ilkesine de değinen Öztatar, “Duruşmalarda ticari sırlarınız ortaya çıkar ama arabuluculuk sisteminde bilgileriniz gizlidir. Taraflar mahkemede konuşamadıklarını burada rahatça konuşabilirler. Görüşme sırasındaki beyanlar ve ifadeler gerek taraflarca gerekse arabulucu tarafından kesinlikle üçüncü kişilere anlatılmaz" dedi.

Arabuluculuk sisteminin bir kazan-kazan yöntemi olduğuna dikkat çeken Öztatar, "Yargı sisteminde bir taraf kaybederken, bir taraf kazanmaktadır. Oysa arabuluculuk her iki tarafın da kazandığı sistemdir. Hem işçi, hem de işveren kazanmaktadır. Ayrıca arabuluculuk sonuçlarına kesin hüküm getirdik. Yani arabuluculukta anlaşılan hususlarda bir daha dava açma olasılığını ortadan kaldırdık. Bu uygulama başka ülkelerde yok” diye konuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ise ticari uyuşmazlıklarda, tarafların dava açmadan önce arabuluculara başvuracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Başvurular, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerlerdeki arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de görevlendirilen yazı işleri müdürlüklerine yapılacak. Görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmeye çağıracak. Arabulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek” diye konuştu.