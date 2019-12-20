ASO Başkanı Özdebir'den öğrencilere “girişimci olun” çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, katıldığı etkinlikte öğrencilere "girişimci olun" çağrısında bulundu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kariyer ve Sanayi Günleri” etkinliğine katıldı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'ın da katıldığı etkinlikte öğrencilere seslenen Özdebir, sanayicilerin üniversite öğrencilerden neler beklediklerini anlattı. Günümüzde bilgiye ulaşmanın oldukça kolay olduğunu vurgulayan Özdebir, “Eskiden ansiklopediler vardı. Sayfaları karış karış incelerdik. Ama artık dijital çağda bilgiye erişmek son derece kolaylaştı. Ancak günümüzde bilgi çok kısa sürede eskimekte ve ne bildiğinizin önemi giderek azalmaktadır. Bu nedenle bilgiden çok, sahip olunan beceriler ve kişisel özellikler ön plana çıkmaktadır. Artık fark oluşturan şey; ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle ne yapabildiğiniz ve hangi değeri oluşturabileceğinizdir. Hayatta başarılı olabilmek için merak edeceksiniz, merakla öğrendiğiniz bilgileri bir değere dönüştürüp ortaya bir eser çıkaracaksınız ”dedi.

Ülkenin geleceği için gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Özdebir, sözlerine şöyle devam etti:

“Unutmayın ki ülkemizde her yıl 2 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavlarına giriyor. Dünyada da belki birkaç yüz milyon sizin yaşınızda insan sınavlara girdi. Sizler sadece ülkemizde sınava girenlerle yarışmayacaksınız. Globalleşen dünyada yüz milyonlarca sınava giren akranlarınızla da yarışacaksınız. Sizlerden ülkemize değer katabilecek girişimcilik faaliyetlerinde bulunmanızı istiyoruz. Sanayici ya da bilim adamı olarak ülkemizin geleceğine katkı sağlamınızı istiyoruz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bunun için iyi yetişmeli, beceri sahibi olmalı ve edindiğiniz bilgiyi beceriyle birleştirmeniz gerekiyor. Nasıl bir kuş tek kanadıyla uçamazsa, bilgi de beceriyle birleşmediği sürece bir değere dönüşmez. Bu bağlamda sizler kendinizi iyi yetiştirir, merak sahibi olursanız, ortaya faydalı bir eserler çıkarırsanız ben sizlerin ülkemizin geleceğine, hatta dünyanın geleceğine çok büyük katkılarda bulunacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar ise iş hayatının tamamını sanayinin içinde geçirdiğini belirterek, sanayi olmadan, üretim olmadan bağımsızlık ve kalkınmanın olmayacağını dile getirdi. Öğrencilere hayatlarında bir kez bile olsa mutlaka ticarete atılmaları tavsiyesinde bulunan Cabbar, “Önce girişimciliği deneyin. Başarısız olursanız başka işler arayın. Bizim zamanımızın sanayicileri okuyamadıkları, iş bulamadıkları için sanayici olmuşlar. Şimdi ise üniversitelerimiz pratiğe doğru eğitim verdikleri için bilginin yanında beceri de kazanıyorsunuz. O yüzden mutlaka meraklı olduğunuz bir alanda girişimci olun. Çünkü bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için girişimci gençlere ihtiyacı var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'e etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.