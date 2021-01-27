ASO Başkanı Özdemir: “İthal ettiğimizden daha fazla ihracat yapmamız, bunun için de daha fazla üretmemiz gerekiyor”

ASO'nun ocak ayı toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, pandemi sürecinin en ağır etkisini işgücü piyasasında gördüklerini söyledi. Özdemir, “Ekim ayı verileriyle işsizlik oranı yüzde 12,7, istihdam oranı yüzde 43,6 seviyesindedir. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 43,6 olmuştur. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,9, istihdam oranı yüzde 30,6 olmuştur. İş bulma ümidini yitiren insanlarımızın sayısı 2020 yılında 1,5 milyona ulaşmıştır ve giderek artmaktadır. Yüksek işsizlik, 2000'li yıllar boyunca ülkemizin en temel problemlerinden biri olagelmiştir. Yüksek büyüme yıllarında dahi işsizliğin yüksek kalması, istihdamsız büyüme olgusuna işaret etmektedir. Bu da bize insan kaynağı planlamamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir takım meslekler yok olup gidiyor, ancak diğer yandan birçok yeni meslek ortaya çıkıyor. Biz maalesef hala sanayide nitelikli eleman sorununu çözemedik. Bir yanda işsizlik, diğer yanda sanayici çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyor” ifadelerini kullandı.

Dış ticareti azaltmanın yönteminin üretim olduğunu dile getiren Özdebir, “2020 yılında krize bağlı olarak yüksek büyüme gerçekleşmediği halde yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz görülüyor. Bunun temel sebebi, hep vurguladığımız gibi ihracatın ithalata bağımlı olmasıdır. Yani üretim arttıkça ara malı ithalatına olan talep de artıyor ve böylelikle ithalatımız yükseliyor. Ülkemizin 8-10 yılda bir karşılaştığı kırılganlıkların giderilebilmesi için ithal ettiğimizden daha fazla ihracat yapmamız, bunu gerçekleştirebilmek için de daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ekonomi politikalarımızın üretim odaklı, ihracat odaklı olması gerekir” dedi.

Ekonomik olarak iyi rakamların da geldiğini vurgulayan Özdebir, “Hem sanayi üretimi hem de perakende satışlar kasım ayı rakamları ile salgın öncesi seviyesinin üzerine çıktı. Sanayi üretiminde ekim-kasım aylarında ortalama 9,1, perakende satışlarda ise 11,3'lük bir artış var. Ciro endeksinde hizmet sektörü hariç tüm sektörlerde salgın öncesi rakamlara ulaşıldı. Aralık ayı PMI endeksindeki yukarı yönlü ivmelenme, hem sanayi hem de perakende satışlarda yukarı yönlü hareketi güçlendiriyor. Dördüncü çeyrekte ise güçlü bir büyüme performansı bekleniyor. Tahminlerime göre dördüncü çeyreği yüzde 6 seviyesinde, 2020 yılını ise yüzde 1'in üzerinde pozitif bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.