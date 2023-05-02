ASO, geliri depremzedelere bağışlanacak karma sergiye ev sahipliği yapıyor

Ankara Sanayi Odası (ASO), kağıt rölyef eğitmeni Gonca Tosun'un, Gölcük depremini yaşadığı için depremzedelere yardım etme isteğinden doğan ve geliri depremzedelere bağışlanacak Karma Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi'nde Gonca Tosun Rölyef Atölyesi sanatçılarının eserlerinden oluşan Karma Sergisi'nin açılışı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Gündemin yoğunluğundan dolayı uzun süredir sergi açamadıklarını dile getiren Ardıç, “Sanatçılarımızla beraber ASO Kültür Merkezi'nde yeni bir sergi düzenledik. Sanat, kültür, bilim hayatımızı şekillendiren ve renklendiren önemli öğeler. Biz de bu anlamda farkındalık ve sosyal sorumluluk amacı ile sanatçılarımızı mekanımızda ağırlamaya çalışıyoruz. Toplumun her bireyinin sanata ilgisini artırmalıyız. Ortak değerler ve duygular bizi birbirimize daha çok yaklaştıracak. Bu değerlere sahip çıkmak için biz ASO olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kağıt rölyef eğitmeni Gonca Tosun, kendi sanat atölyesinin olduğunu belirterek, “Ben normalde ev hanımıydım. Kurslara gittim. Kurslardan sonra kendimi geliştirerek sanat hayatına başladım. Şu anda kendi atölyemde ders veriyorum, sergiler açıyorum. Bu sergi, kendi öğrencilerimle açtığım karma bir sergi. Atölyemi kurduktan sonra açtığım ilk sergi. Rölyefle soğuk porseleni birleştirdiğim için rölyefe de farklı bir vizyon ekledim. Onu da öğrencilerimle birlikte tüm sanatseverlere sunduk” diye konuştu.

Ev hanımlığından sergi açılışına kadar geçen sürenin 10 yıl olduğunu bilgisini paylaşan Tosun, “Eşim benim tek destekçim oldu. O olmasa mümkün değildi benim bunları yapmam. Destek verilmeyince olmuyor. O benim sırtımdaki dayanağım. Eşime buradan minnetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tosun, rölyef atölyesi açma sebebinin deprem olduğunu kaydederek, “Ben de depremzedeyim. Gölcük depreminde oğlumu kaybettim. Ondan sonra yaşadığım sorunlardan sonra kendimi arayışlar sonucunda burada buldum. Sergi, serilme aşamasındayken depremzedelere bağışladığımız resimlerimiz alındı bile ilk aşamada. O bana çok büyük mutluluk verdi. Serilirken olması çok mutluluk verdi. Kendim de bir depremzede olarak onların yaşadığı her olayı, her acıyı bildiğim için onlara destek olmak için bu yolu seçtim” değerlendirmesini yaptı.

Sergi, 7 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.