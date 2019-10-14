ASO Sürekli Eğitim Merkezi MEB'e uzman yetiştirecek

Açılışa ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve çok sayıda iş ekipmanları kontrol uzmanı katıldı.

Açılışta konuşan ASO Başkanı Özdebir, dünyadaki en kıymetli varlığın insan olduğunu belirterek, insana gerekli saygının ve değerin verilmesi gerektiğini söyledi. Organize Sanayi Bölgesinde birçok fabrika olduğunu dile getiren Özdebir, ”Fabrikaların içerisindeki insanları çıkarttığınız zaman geriye boş kullanılmış binalarda kullanılmış tezgahlar kalır. O firmanın değerini oluşturan o firmada çalışan insanlardır. İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar” diye konuştu.

Özellikle genç çalışanların kendilerinin kıymetini çok fazla bilmediklerini söyleyen Özdebir, “Gençlerimiz yaşlarının vermiş olduğu tez canlılıkla sağlıklarını ihmal ediyorlar.Ülkemizin değerlerini korumak, İş kayıplarını önlemek, verimliliği artırmak açısından iş sağlığı güvenliği de son derece önemli. Son zamanlarda iş sağlığı güvenliğinde oldukça iyi mesafeler kat ettik.Özellikle mesleki yeterlilik kurumunun devreye girmesiyle beraber en önemli konulardan biri haline geldi. Yapılan eğitimlerle bilincin artmasıyla beraber iş yerlerimizde daha bilinçli çalışan insanlara kavuşmaya başladık. Ankara Sanayi Odası olarak iş yerlerimizin verimliliğini artırmak, insan değerimizi artırmak,kendi sağlığına, arkadaşlarının sağlığına, huzura barışa ve güvene önem vermelerini sağlamak amacıyla düzenlen bu eğitimlere önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise ASO Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Akdaş, “Bölgemizde faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezi Türk sanayisine ve eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacak bir proje. Merkezimiz İmalat sanayi başta olmak üzere üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için mesleki ve teknik eğitim vermektedir. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenecek eğitimler sektörün ihtiyaçları ve MYK yeterlilikleri doğrultusunda özgün müfredat programları ile nitelikli iş gücü kazandıracak kurslar olacaktır. Ekim ayı içerisinde MEGİP kapsamında, ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişi eğitime başlayacak. Kısa sürede bu sayı 360'a ulaşacak ve her 3 aylık dönemde 360 kişi eğitim görmeye devam edecektir.Bölge yönetimi olarak, ulusal rekabet gücünü artırmak, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için OSB'lerde mesleki eğitim veren okullarının yaygınlaştırılmasını ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, konuklara eğitim programının detayları hakkında bilgiler verdi. Çolak, “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızda,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda sağlıklı ve güvenli ortamların sağlanması amacıyla; elektrik, makine ve metal alanlarında ülkemizin değişik illerinden gelen 100 uzman adayının katılımıyla düzenlenen ‘İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Uzmanlığı' 1 hafta boyunca devam edecektir. Bakanlığımıza bu hassas çalışmada katkı sunan ASO ve ASO 1. OSB yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.