ASO Teknik Koleji öğrencilerinden karma sergi

ASO Teknik Koleji 9'uncu sınıf öğrencilerinin hazırladığı karma sergi açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin geliri öğrencileri burslu okutan ASO Eğitim Vakfına bağışlanacak.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji 9'uncu sınıf öğrencilerinin resim ve maket çalışmalarından oluşan karma sergi ASO Kültür Merkezi'nde açıldı. Gençlik Haftası nedeniyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin açılışını ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı. Sergide tüm çalışmaları tek tek inceleyen ve öğrencilerden çalışmaları ile bilgi alan Özdebir, sanatla ifade edilebilen duygular ve tasarımcılık ile gelişmiş estetik becerilerin mutlu ve üretken nesillerin yetişebilmesinin ön koşulu olduğunu vurguladı. Özdebir, ASO Teknik Koleji öğrencilerinin bu tür faaliyetlerle sadece teknik olarak değil, sosyal ve kültürel anlamda da donanımlı bir birey olarak hayata hazırlandıklarını ifade etti.

Sergide 9'uncu sınıf öğrencilerinin 52 adet tablo ve çeşitli maket çalışmaları sergilenecek. Sergiden elde edilen gelir ise tüm öğrencileri burslu okutan ASO Eğitim Vakfına bağışlanacak.

Serginin açılışına Özdebir'in yanısıra ASO ve ASO 1. OSB Yönetim Kurulu üyeleri, sanayiciler, ASO Teknik Koleji öğrenci ve velileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.